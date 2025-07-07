Ивана Купала — один из самых важных летних праздников. Он берет свое начало со времен Древней Руси и праздновался в ночь с 6 на 7 июля по традиционному календарю, либо в летнее солнцестояние. Это праздник единения с природой, ведь раньше считали, что в этот праздник она достигает полной силы.
Этот мистический праздник имеет огромное количество традиций и аттрибутов. В праздник молодые люди гадали, в частности, были популярны брачные гадания. Помимо этого люди гадали по воде — если вода в ночь спокойная, то год будет удачным. Также плели венки из трав, которые в эту ночь считались целебными, а затем украшали ими головы. Одной из самых популярных традиций, являлись прыжки через костер. Считалось, что прыжки через него помогали избавиться от различных болезней.
Его история насчитывает уже более тысячи лет и он массово празднуется до сих пор. В этом году праздник проходил 7 июля. Как прошел праздник Ивана Купала — в фоторепортаже URA.RU.
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