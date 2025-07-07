Гадания, ночные обряды и танцы у костров: как в России прошло празднование Ивана Купалы. Фоторепортаж

Празднование Ивана Купала проходит 7 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Одним из главных аттрибутов праздника являются венки
Одним из главных аттрибутов праздника являются венки Фото:

Ивана Купала — один из самых важных летних праздников. Он берет свое начало со времен Древней Руси и праздновался в ночь с 6 на 7 июля по традиционному календарю, либо в летнее солнцестояние. Это праздник единения с природой, ведь раньше считали, что в этот праздник она достигает полной силы.

Этот мистический праздник имеет огромное количество традиций и аттрибутов. В праздник молодые люди гадали, в частности, были популярны брачные гадания. Помимо этого люди гадали по воде — если вода в ночь спокойная, то год будет удачным. Также плели венки из трав, которые в эту ночь считались целебными, а затем украшали ими головы. Одной из самых популярных традиций, являлись прыжки через костер. Считалось, что прыжки через него помогали избавиться от различных болезней.

Его история насчитывает уже более тысячи лет и он массово празднуется до сих пор. В этом году праздник проходил 7 июля. Как прошел праздник Ивана Купала — в фоторепортаже URA.RU. 

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Ивана Купала — один из самых важных летних праздников. Он берет свое начало со времен Древней Руси и праздновался в ночь с 6 на 7 июля по традиционному календарю, либо в летнее солнцестояние. Это праздник единения с природой, ведь раньше считали, что в этот праздник она достигает полной силы. Этот мистический праздник имеет огромное количество традиций и аттрибутов. В праздник молодые люди гадали, в частности, были популярны брачные гадания. Помимо этого люди гадали по воде — если вода в ночь спокойная, то год будет удачным. Также плели венки из трав, которые в эту ночь считались целебными, а затем украшали ими головы. Одной из самых популярных традиций, являлись прыжки через костер. Считалось, что прыжки через него помогали избавиться от различных болезней. Его история насчитывает уже более тысячи лет и он массово празднуется до сих пор. В этом году праздник проходил 7 июля. Как прошел праздник Ивана Купала — в фоторепортаже URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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