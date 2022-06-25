Дерматолог: чем опасно раннее применение антивозрастной косметики

26 июня 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Ботокс может вызвать привыкание, сказала Натэла Гришина. Фото: Размик Закарян © URA.RU На коже могут появиться высыпания из-за неправильно подобранной антивозрастной косметики, а также возникнуть привыкание. Из-за чего препарат не сможет помочь достичь желаемого эффекта в будущем. Об этом в беседе с URA.RU сообщила врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина. «Я против того, чтобы напичкивать себя антиэйдж средствами, которые как минимум не дадут никакого результата и могут потрепать ваш кошелек. Самое безобидное — они могут оказаться бесполезными. И второе — могут навредить, если проблема неправильно определена. Были пациенты, у которых вдруг появились прыщи в 30 лет, хотя раньше их никогда не было. Из-за злоупотребления ботулотоксином может начаться выработка антител к нему. И когда он действительно понадобится, кожа не будет реагировать», — рассказала Натэла Гришина. Косметолог рассказала, когда кожа может начать стареть. «Заранее начинать использовать антивозрастную косметику глупо. Механизм старения у всех разный. У кого-то может начаться резкое старение и в 25 лет. Все зависит от образа жизни, питания, как человек спит, злоупотребляет ли кофе или алкоголем. Если есть проблемы, лучше обращаться к специалисту», — объяснила дерматолог. Гришина раскрыла, с какого возраста любой коже необходим особый уход. «Косметику мы предлагаем начинать использовать с 21 года при отсутствии каких-либо проблем. Если говорить о первых препаратах, это увлажняющий крем утром и вечером. Потому что первый этап старения начинается с потери влаги. До 21 года кожа справляется самостоятельно со всеми потребностями. Зимой нужно защищаться от холода и ветра, а в период повышенной инсоляции нужен крем с фотозащитой. Если кожа проблемная, есть высыпания, рубцы, то ее необходимо лечить», — добавила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На коже могут появиться высыпания из-за неправильно подобранной антивозрастной косметики, а также возникнуть привыкание. Из-за чего препарат не сможет помочь достичь желаемого эффекта в будущем. Об этом в беседе с URA.RU сообщила врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина. «Я против того, чтобы напичкивать себя антиэйдж средствами, которые как минимум не дадут никакого результата и могут потрепать ваш кошелек. Самое безобидное — они могут оказаться бесполезными. И второе — могут навредить, если проблема неправильно определена. Были пациенты, у которых вдруг появились прыщи в 30 лет, хотя раньше их никогда не было. Из-за злоупотребления ботулотоксином может начаться выработка антител к нему. И когда он действительно понадобится, кожа не будет реагировать», — рассказала Натэла Гришина. Косметолог рассказала, когда кожа может начать стареть. «Заранее начинать использовать антивозрастную косметику глупо. Механизм старения у всех разный. У кого-то может начаться резкое старение и в 25 лет. Все зависит от образа жизни, питания, как человек спит, злоупотребляет ли кофе или алкоголем. Если есть проблемы, лучше обращаться к специалисту», — объяснила дерматолог. Гришина раскрыла, с какого возраста любой коже необходим особый уход. «Косметику мы предлагаем начинать использовать с 21 года при отсутствии каких-либо проблем. Если говорить о первых препаратах, это увлажняющий крем утром и вечером. Потому что первый этап старения начинается с потери влаги. До 21 года кожа справляется самостоятельно со всеми потребностями. Зимой нужно защищаться от холода и ветра, а в период повышенной инсоляции нужен крем с фотозащитой. Если кожа проблемная, есть высыпания, рубцы, то ее необходимо лечить», — добавила специалист.