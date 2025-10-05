В Германии во время выступления разбилась испанская гимнастка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Испанская гимнастка разбилась на глазах у детей
Испанская гимнастка разбилась на глазах у детей Фото:

В Германии во время циркового выступления разбилась испанская воздушная гимнастка. Инцидент произошел на глазах у детей, сообщает Daily Mail.

27-летняя Марина Барсело выступала в труппе цирка Пола Буша в городе Баутцен, Саксония. Во время трюка на трапеции с высоты около пяти метров она упала и получила смертельные травмы.

Медики оказали пострадавшей первую помощь на месте, однако спасти жизнь спортсменке не удалось. Трагедия произошла при сотнях зрителей, среди которых были семьи с маленькими детьми. После инцидента некоторым посетителям цирка потребовалась психологическая помощь. Издание уточняет, что Барсело занималась гимнастикой более 10 лет и выступала в разных цирковых труппах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Германии во время циркового выступления разбилась испанская воздушная гимнастка. Инцидент произошел на глазах у детей, сообщает Daily Mail. 27-летняя Марина Барсело выступала в труппе цирка Пола Буша в городе Баутцен, Саксония. Во время трюка на трапеции с высоты около пяти метров она упала и получила смертельные травмы. Медики оказали пострадавшей первую помощь на месте, однако спасти жизнь спортсменке не удалось. Трагедия произошла при сотнях зрителей, среди которых были семьи с маленькими детьми. После инцидента некоторым посетителям цирка потребовалась психологическая помощь. Издание уточняет, что Барсело занималась гимнастикой более 10 лет и выступала в разных цирковых труппах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...