В Германии во время выступления разбилась испанская гимнастка

В Германии во время циркового выступления разбилась испанская воздушная гимнастка. Инцидент произошел на глазах у детей, сообщает Daily Mail.
27-летняя Марина Барсело выступала в труппе цирка Пола Буша в городе Баутцен, Саксония. Во время трюка на трапеции с высоты около пяти метров она упала и получила смертельные травмы.
Медики оказали пострадавшей первую помощь на месте, однако спасти жизнь спортсменке не удалось. Трагедия произошла при сотнях зрителей, среди которых были семьи с маленькими детьми. После инцидента некоторым посетителям цирка потребовалась психологическая помощь. Издание уточняет, что Барсело занималась гимнастикой более 10 лет и выступала в разных цирковых труппах.
