В Белгородском районе ранен водитель
В селе Красный Октябрь Белгородского района от удара украинского беспилотника ранен водитель грузового автомобиля. В результате атаки ВСУ дрон прилетел в грузовой автомобиль. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую РБ» — Написал Гладков в социальной сети.
