Гладков: От удара дрона ранен водитель грузового автомобиля

В Белгородском районе ранен водитель
В Белгородском районе ранен водитель

В селе Красный Октябрь Белгородского района от удара украинского беспилотника ранен водитель грузового автомобиля. В результате атаки ВСУ дрон прилетел в грузовой автомобиль.  Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.   

«Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую РБ» — Написал Гладков в социальной сети.  

