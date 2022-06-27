27 июня 2022

Россиян хотят лишить скидок на оплату штрафов за нарушение ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Россиян могут заставить платить в полном размере штрафы за езду без прав Фото:

В России могут отменить скидки за оперативную оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для граждан, лишенных прав. Соответствующую инициативу рекомендовал к принятию комитет Госдумы РФ по госстроительству.

Парламентарии предлагают ужесточить ответственность для граждан, которые были лишены прав, но продолжают садиться за руль, пишет «Коммерсант». Инициатива заключается в том, чтобы лишать злостных нарушителей 50-процентной скидки на оплату штрафов и обязать их платить штрафы в полной мере.

Предложение является поправкой к законопроекту об ужесточении наказания за неоднократное нарушение ПДД, разработанному вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Она предлагает установить повышенные административные штрафы (100 и 300 тысяч рублей) за повторное управление автомобилем без прав, а также уголовную ответственность в третий раз, если водитель сел за руль пьяным. В декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество.

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В России могут отменить скидки за оперативную оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для граждан, лишенных прав. Соответствующую инициативу рекомендовал к принятию комитет Госдумы РФ по госстроительству. Парламентарии предлагают ужесточить ответственность для граждан, которые были лишены прав, но продолжают садиться за руль, пишет «Коммерсант». Инициатива заключается в том, чтобы лишать злостных нарушителей 50-процентной скидки на оплату штрафов и обязать их платить штрафы в полной мере. Предложение является поправкой к законопроекту об ужесточении наказания за неоднократное нарушение ПДД, разработанному вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Она предлагает установить повышенные административные штрафы (100 и 300 тысяч рублей) за повторное управление автомобилем без прав, а также уголовную ответственность в третий раз, если водитель сел за руль пьяным. В декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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