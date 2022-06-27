Россиян хотят лишить скидок на оплату штрафов за нарушение ПДД

28 июня 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Россиян могут заставить платить в полном размере штрафы за езду без прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России могут отменить скидки за оперативную оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для граждан, лишенных прав. Соответствующую инициативу рекомендовал к принятию комитет Госдумы РФ по госстроительству. Парламентарии предлагают ужесточить ответственность для граждан, которые были лишены прав, но продолжают садиться за руль, пишет « Коммерсант ». Инициатива заключается в том, чтобы лишать злостных нарушителей 50-процентной скидки на оплату штрафов и обязать их платить штрафы в полной мере. Предложение является поправкой к законопроекту об ужесточении наказания за неоднократное нарушение ПДД, разработанному вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Она предлагает установить повышенные административные штрафы (100 и 300 тысяч рублей) за повторное управление автомобилем без прав, а также уголовную ответственность в третий раз, если водитель сел за руль пьяным. В декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России могут отменить скидки за оперативную оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для граждан, лишенных прав. Соответствующую инициативу рекомендовал к принятию комитет Госдумы РФ по госстроительству. Парламентарии предлагают ужесточить ответственность для граждан, которые были лишены прав, но продолжают садиться за руль, пишет «Коммерсант». Инициатива заключается в том, чтобы лишать злостных нарушителей 50-процентной скидки на оплату штрафов и обязать их платить штрафы в полной мере. Предложение является поправкой к законопроекту об ужесточении наказания за неоднократное нарушение ПДД, разработанному вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Она предлагает установить повышенные административные штрафы (100 и 300 тысяч рублей) за повторное управление автомобилем без прав, а также уголовную ответственность в третий раз, если водитель сел за руль пьяным. В декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество.