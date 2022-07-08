В Кремле рассказали, чего не хватает западным политикам

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле назвали стремление дипломатического, а не военного решения конфликтов, которое отличало бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, примером политической воли Фото:

Стремление отстаивать интересы своей страны за столом переговоров, а не на поле боя отличало бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля. Во многих государствах такая политическая воля сегодня в дефиците, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о покушении на японского политика.

«Господин Абэ был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но он предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому, у него сложились хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они открыто говорят о том, что предпочитают отставить интересы на поле боя. Это является тупиковым путем развития», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также выразил соболезнования японскому народу в связи с убийством Синдзо Абэ. «Мы глубоко опечален теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы глубоко соболезнуем всему народу Японии», — отметил Дмитрий Песков.

Нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено в 11:30 часов по местному времени. Абэ был тяжело ранен. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако не смогли спасти политика. У Абэ сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным — они встречались 27 раз.

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Стремление отстаивать интересы своей страны за столом переговоров, а не на поле боя отличало бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля. Во многих государствах такая политическая воля сегодня в дефиците, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о покушении на японского политика. «Господин Абэ был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но он предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому, у него сложились хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они открыто говорят о том, что предпочитают отставить интересы на поле боя. Это является тупиковым путем развития», — подчеркнул Песков. Представитель Кремля также выразил соболезнования японскому народу в связи с убийством Синдзо Абэ. «Мы глубоко опечален теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы глубоко соболезнуем всему народу Японии», — отметил Дмитрий Песков. Нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено в 11:30 часов по местному времени. Абэ был тяжело ранен. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако не смогли спасти политика. У Абэ сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным — они встречались 27 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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