В Кремле рассказали, чего не хватает западным политикам

08 июля 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали стремление дипломатического, а не военного решения конфликтов, которое отличало бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, примером политической воли Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стремление отстаивать интересы своей страны за столом переговоров, а не на поле боя отличало бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля. Во многих государствах такая политическая воля сегодня в дефиците, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о покушении на японского политика. «Господин Абэ был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но он предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому, у него сложились хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они открыто говорят о том, что предпочитают отставить интересы на поле боя. Это является тупиковым путем развития», — подчеркнул Песков. Представитель Кремля также выразил соболезнования японскому народу в связи с убийством Синдзо Абэ. «Мы глубоко опечален теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы глубоко соболезнуем всему народу Японии», — отметил Дмитрий Песков. Нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено в 11:30 часов по местному времени. Абэ был тяжело ранен. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако не смогли спасти политика. У Абэ сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным — они встречались 27 раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Стремление отстаивать интересы своей страны за столом переговоров, а не на поле боя отличало бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля. Во многих государствах такая политическая воля сегодня в дефиците, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о покушении на японского политика. «Господин Абэ был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но он предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому, у него сложились хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они открыто говорят о том, что предпочитают отставить интересы на поле боя. Это является тупиковым путем развития», — подчеркнул Песков. Представитель Кремля также выразил соболезнования японскому народу в связи с убийством Синдзо Абэ. «Мы глубоко опечален теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы глубоко соболезнуем всему народу Японии», — отметил Дмитрий Песков. Нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено в 11:30 часов по местному времени. Абэ был тяжело ранен. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако не смогли спасти политика. У Абэ сложились хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным — они встречались 27 раз.