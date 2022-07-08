Появились кадры покушения на экс-премьера Японии, лояльного РФ

09 июля 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

После нападения, сотрудникам охраны удается задержать преступника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Момент стрельбы по экс-премьеру Японии из дробовика Синдзо Абэ попал на камеру, дипломат скончался после покушения на него. Абэ выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. На кадрах сохранились последние секунды выступления Синдзо Абэ на уличном мероприятии. После громкого звука, люди инстинктивно присели. Охрана подбежала к бывшему премьер-министру Японии, пытаясь прикрыть политика от пуль, но оказалось слишком поздно — преступнику к этому моменту удалось выстрелить во второй раз, передает «Пятый канал». Как видно на кадрах, Синдзо Абэ делает три шага и медленно падает на асфальт. После нападения, сотрудникам охраны удается задержать преступника. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в ходе предвыборной компании. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, политик скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Экс-премьер Японии Абэ выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Момент стрельбы по экс-премьеру Японии из дробовика Синдзо Абэ попал на камеру, дипломат скончался после покушения на него. Абэ выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. На кадрах сохранились последние секунды выступления Синдзо Абэ на уличном мероприятии. После громкого звука, люди инстинктивно присели. Охрана подбежала к бывшему премьер-министру Японии, пытаясь прикрыть политика от пуль, но оказалось слишком поздно — преступнику к этому моменту удалось выстрелить во второй раз, передает «Пятый канал». Как видно на кадрах, Синдзо Абэ делает три шага и медленно падает на асфальт. После нападения, сотрудникам охраны удается задержать преступника. Ранее на Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в ходе предвыборной компании. Убийца несколько раз выстрелил в политика из дробовика, политик скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Экс-премьер Японии Абэ выделялся среди других политиков тесными отношениями с Россией. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье экс премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.