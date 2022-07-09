ВСУ оставили часть Украины без газа, повредив трубопровод

Газопровод был заблокирован с украинской стороны к северу от Орехова (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что украинцы заблокировали газопровод на контролируемой ими территории региона и обвинили в этом Россию. Об этом он заявил в своем telegtam-канале.

«Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. Естественно, украинская пропаганда сразу обвинила во всем „Русский мир“. Ну как обычно — „сами себя обстреляли“, „сами себе газ отключили“. Интересно, зачем?» — написал Селиванов.

Он отметил, что на самом же деле газопровод был перекрыт или же перебит с украинской стороны. Это было сделано на подконтрольной ВСУ территории, к северу от города Орехова в Запорожской области.

Это не первый случай, когда вскрывается обман со стороны Украины. В начале июня власти Киева преувеличили данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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