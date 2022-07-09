Банда подростков устроила стрельбу в Подмосковье

Подростки из Реутова устроили стрельбу из пневматического пистолета, сообщил житель города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Группа подростков устроила стрельбу из пневматического пистолета на крыше подземной парковки в подмосковном городе Реутове. Об этом сообщил житель города в Telegram.

«На крыше подземной парковки четверо подростков стреляли из пневматического пистолета. Сначала обстреливали воздуховод. Потом стали целиться в спутниковую антенну на крыше. В итоге, попали в окно. От выстрела остался след. После чего маленькие хулиганы сбежали. Я вызвал полицию и написал заявление. Надеюсь, удастся найти родителей стрелявших детей», — приводит цитату местного жителя «Подмосковье сегодня».

Пользователи соцсети негативно оценили поступок подростков. «Где родители? Разбитое окно — это плохо. Хуже будет, если кого-то покалечат или поранят друг друга», — приводит комментарий Надежды информационный портал.