Банда подростков устроила стрельбу в Подмосковье

Группа подростков устроила стрельбу из пневматического пистолета на крыше подземной парковки в подмосковном городе Реутове. Об этом сообщил житель города в Telegram.
«На крыше подземной парковки четверо подростков стреляли из пневматического пистолета. Сначала обстреливали воздуховод. Потом стали целиться в спутниковую антенну на крыше. В итоге, попали в окно. От выстрела остался след. После чего маленькие хулиганы сбежали. Я вызвал полицию и написал заявление. Надеюсь, удастся найти родителей стрелявших детей», — приводит цитату местного жителя «Подмосковье сегодня».
Пользователи соцсети негативно оценили поступок подростков. «Где родители? Разбитое окно — это плохо. Хуже будет, если кого-то покалечат или поранят друг друга», — приводит комментарий Надежды информационный портал.
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Группа подростков устроила стрельбу из пневматического пистолета на крыше подземной парковки в подмосковном городе Реутове. Об этом сообщил житель города в Telegram. «На крыше подземной парковки четверо подростков стреляли из пневматического пистолета. Сначала обстреливали воздуховод. Потом стали целиться в спутниковую антенну на крыше. В итоге, попали в окно. От выстрела остался след. После чего маленькие хулиганы сбежали. Я вызвал полицию и написал заявление. Надеюсь, удастся найти родителей стрелявших детей», — приводит цитату местного жителя «Подмосковье сегодня». Пользователи соцсети негативно оценили поступок подростков. «Где родители? Разбитое окно — это плохо. Хуже будет, если кого-то покалечат или поранят друг друга», — приводит комментарий Надежды информационный портал.