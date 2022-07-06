«Ведомости»: Starbucks выбрал покупателя российской сети кофеен

07 июля 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

Покупателем российского Starbucks станет ресторатор Антон Пинский Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Американская сеть кофеен Starbucks выбрала покупателя на российский бизнес. Кофейни может купить основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. «Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий Starbucks), а также помещение в торговом центре „Пушкино Парк“, которое находится у компании в собственности», — пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, знакомых с ситуацией. Собеседники издания отметили, что Пинский, став новым владельцем сети, может провести ребрендинг по примеру McDonald’s. Информация об уходе кофейни Starbucks из России появилась в СМИ 23 мая. Ранее URA.RU писало, что многие компании ушли из РФ после начала спецоперации. В частности, о продаже российского бизнеса заявили McDonald’s и KFC. Американская сеть кофеен Starbucks заявила об окончательном уходе из России 23 мая. Издание Sota Vision отмечало, что сотрудники Starbucks в РФ будут сокращены в течение 3 месяцев. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американская сеть кофеен Starbucks выбрала покупателя на российский бизнес. Кофейни может купить основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. «Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий Starbucks), а также помещение в торговом центре „Пушкино Парк“, которое находится у компании в собственности», — пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, знакомых с ситуацией. Собеседники издания отметили, что Пинский, став новым владельцем сети, может провести ребрендинг по примеру McDonald’s. Информация об уходе кофейни Starbucks из России появилась в СМИ 23 мая. Ранее URA.RU писало, что многие компании ушли из РФ после начала спецоперации. В частности, о продаже российского бизнеса заявили McDonald’s и KFC. Американская сеть кофеен Starbucks заявила об окончательном уходе из России 23 мая. Издание Sota Vision отмечало, что сотрудники Starbucks в РФ будут сокращены в течение 3 месяцев.