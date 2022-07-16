Генерал ВСУ Маломуж раскрыл ультиматум Путина Украине

17 июля 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал Украине возможность предотвратить масштабное наступление армии России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин предложил киевским властям сделку, согласно которой российская армия может не начинать масштабного наступления на Харьков и юг Украины. Об этом заявил генерал ВСУ, бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж. «Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью освобожденных Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет „добивать“ дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учетом их условий», — передает слова Николая Маломужа MK.Ru . По словам генерала украинской армии, Путин поставил Киеву ультиматум — либо Россия начинает масштабное наступление в ближайшие две недели на подконтрольной Украине территории ДНР, либо «давление» на Харьков и юг усилится. Отмечается, что избежать этого можно лишь приняв условия российского главы. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится за столом переговоров. Во Франции заявили, что Европа согласна на то, чтобы спецоперация завершилась в пользу России. Обозреватель The Hill Дэвид Лингельбах назвал три варианта развития событий после завершения спецоперации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент России Владимир Путин предложил киевским властям сделку, согласно которой российская армия может не начинать масштабного наступления на Харьков и юг Украины. Об этом заявил генерал ВСУ, бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж. «Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью освобожденных Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет „добивать“ дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учетом их условий», — передает слова Николая Маломужа MK.Ru. По словам генерала украинской армии, Путин поставил Киеву ультиматум — либо Россия начинает масштабное наступление в ближайшие две недели на подконтрольной Украине территории ДНР, либо «давление» на Харьков и юг усилится. Отмечается, что избежать этого можно лишь приняв условия российского главы. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится за столом переговоров. Во Франции заявили, что Европа согласна на то, чтобы спецоперация завершилась в пользу России. Обозреватель The Hill Дэвид Лингельбах назвал три варианта развития событий после завершения спецоперации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.