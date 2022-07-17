В Тюменской области обокрали мертвого челябинца

17 июля 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Тело жителя Челябинской области нашли в Тобольске 19 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) 19 июня обнаружили мертвым уроженца Челябинской области. По словам его сына, у умершего при себе не было найдено телефона и кредитной карты. Молодой человек обратился в тобольскую полицию, но дело о краже до сих пор не завели. Об этом рассказал сын умершего корреспонденту URA.RU. «Когда отца нашли, я прибежал на место через пять минут после звонка. Опознал его, при нем были все украшения, но в его сумке не было телефона и кредитной карты. 21 июня я написал заявление о краже, однако с этого времени никаких вестей от полиции нет. С полицией я общаюсь через сотрудника, и она говорит, что дело еще не открыли, хотя обещали 29 июня», — рассказал URA.RU сын умершего. Он отметил, что приехал с отцом на работу в Тобольск из Златоуста (Челябинская область). Его отец ушел из хостела 17 июня и не вернулся, в последствии мертвое тело отца нашли на одной из улиц Тобольска 19 июня. Предварительная причина смерти — остановка сердца. По словам молодого человека, к нему за показаниями после звонка об исчезновении отца долгое время не приезжала полиция. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тобольске (Тюменская область) 19 июня обнаружили мертвым уроженца Челябинской области. По словам его сына, у умершего при себе не было найдено телефона и кредитной карты. Молодой человек обратился в тобольскую полицию, но дело о краже до сих пор не завели. Об этом рассказал сын умершего корреспонденту URA.RU. «Когда отца нашли, я прибежал на место через пять минут после звонка. Опознал его, при нем были все украшения, но в его сумке не было телефона и кредитной карты. 21 июня я написал заявление о краже, однако с этого времени никаких вестей от полиции нет. С полицией я общаюсь через сотрудника, и она говорит, что дело еще не открыли, хотя обещали 29 июня», — рассказал URA.RU сын умершего. Он отметил, что приехал с отцом на работу в Тобольск из Златоуста (Челябинская область). Его отец ушел из хостела 17 июня и не вернулся, в последствии мертвое тело отца нашли на одной из улиц Тобольска 19 июня. Предварительная причина смерти — остановка сердца. По словам молодого человека, к нему за показаниями после звонка об исчезновении отца долгое время не приезжала полиция. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.