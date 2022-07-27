«Газпром»: Siemens не отремонтировал турбину «Северного потока»

27 июля 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Siemens до сих пор не выполнил ремонт турбины для «Северного потока» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Siemens не выполнил работы по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. «Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в Кремле заявили, что турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта. При этом, сама Siemens заявила, что техническое обслуживание турбин для газопровода «Северный поток» не может быть связано с сокращением поставок газа в Европу, как заявляют в «Газпроме». Также в RT писали о том, что в «Газпроме» заявили, что до санкций проблем с возвратом турбин из ремонта не было. Кроме того, в «Национальной службе новостей» сообщали, что ремонт турбины грозит сорвать новый газовый план Европы.

Siemens не выполнил работы по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. «Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в Кремле заявили, что турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта. При этом, сама Siemens заявила, что техническое обслуживание турбин для газопровода «Северный поток» не может быть связано с сокращением поставок газа в Европу, как заявляют в «Газпроме». Также в RT писали о том, что в «Газпроме» заявили, что до санкций проблем с возвратом турбин из ремонта не было. Кроме того, в «Национальной службе новостей» сообщали, что ремонт турбины грозит сорвать новый газовый план Европы.