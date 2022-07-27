«Газпром»: Siemens не отремонтировал турбину «Северного потока»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Siemens до сих пор не выполнил ремонт турбины для «Северного потока» Фото:
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«Северный поток — 2»

Siemens не выполнил работы по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

«Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Кремле заявили, что турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта. При этом, сама Siemens заявила, что техническое обслуживание турбин для газопровода «Северный поток» не может быть связано с сокращением поставок газа в Европу, как заявляют в «Газпроме». Также в RT писали о том, что в «Газпроме» заявили, что до санкций проблем с возвратом турбин из ремонта не было. Кроме того, в «Национальной службе новостей» сообщали, что ремонт турбины грозит сорвать новый газовый план Европы.

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Siemens не выполнил работы по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. «Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в Кремле заявили, что турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта. При этом, сама Siemens заявила, что техническое обслуживание турбин для газопровода «Северный поток» не может быть связано с сокращением поставок газа в Европу, как заявляют в «Газпроме». Также в RT писали о том, что в «Газпроме» заявили, что до санкций проблем с возвратом турбин из ремонта не было. Кроме того, в «Национальной службе новостей» сообщали, что ремонт турбины грозит сорвать новый газовый план Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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