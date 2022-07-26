В Кремле объяснили неполадки с турбиной «Северного потока»

26 июля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Турбинный двигатель для российского газопровода не был установлен, сообщил Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы попросим „Газпром“ с технологической точки зрения дать объяснения. Да, есть неполадки с турбинами. Турбина после капремонта не пришла, и не установлена. Будем надеяться, что это произойдет раньше, но есть неполадки с другой турбиной. „Газпром“ работает над этой ситуацией. Ситуация критически осложняется ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные сервисные работы осуществлялись бы в обычном порядке, который не приводил бы к тем ситуациями, которые возникли сейчас», — сказал Песков в хоже конференц-колла.

Турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы попросим „Газпром“ с технологической точки зрения дать объяснения. Да, есть неполадки с турбинами. Турбина после капремонта не пришла, и не установлена. Будем надеяться, что это произойдет раньше, но есть неполадки с другой турбиной. „Газпром“ работает над этой ситуацией. Ситуация критически осложняется ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные сервисные работы осуществлялись бы в обычном порядке, который не приводил бы к тем ситуациями, которые возникли сейчас», — сказал Песков в хоже конференц-колла.