В Кремле объяснили неполадки с турбиной «Северного потока»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Турбинный двигатель для российского газопровода не был установлен, сообщил Песков Фото:
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Газовый кризис в Европе

Турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы попросим „Газпром“ с технологической точки зрения дать объяснения. Да, есть неполадки с турбинами. Турбина после капремонта не пришла, и не установлена. Будем надеяться, что это произойдет раньше, но есть неполадки с другой турбиной. „Газпром“ работает над этой ситуацией. Ситуация критически осложняется ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные сервисные работы осуществлялись бы в обычном порядке, который не приводил бы к тем ситуациями, которые возникли сейчас», — сказал Песков в хоже конференц-колла.

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Турбина для газопровода «Северный поток» не была доставлена и установлена после капремонта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы попросим „Газпром“ с технологической точки зрения дать объяснения. Да, есть неполадки с турбинами. Турбина после капремонта не пришла, и не установлена. Будем надеяться, что это произойдет раньше, но есть неполадки с другой турбиной. „Газпром“ работает над этой ситуацией. Ситуация критически осложняется ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные сервисные работы осуществлялись бы в обычном порядке, который не приводил бы к тем ситуациями, которые возникли сейчас», — сказал Песков в хоже конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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