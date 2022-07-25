В Siemens обвинили «Газпром» во лжи о поставках газа в Европу

25 июля 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Техническое обслуживание турбин для газопровода «Северный поток» не может быть связано с сокращением поставок газа в Европу, как заявляют в «Газпроме». Об этом заявил представитель немецкой компании Siemens. «На данный момент мы таким образом не видим связи между турбиной и сокращением поставок газа, которые были имплементированы или анонсированы», — заявил представитель Siemens РИА «Новости». Он уточнил, что отремонтированная в Канаде турбина может быть «немедленно» доставлена в Россию, если «Газпром» предоставит ввозные таможенные документы. Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». 17 июля Канада отправила отремонтированную турбину в Германию. В «Газпроме» заявили, что не получали от Siemens официальных документов о поставке двигателя. Агентство Reuters 21 июля сообщило, что турбина застряла на пути в Россию из-за отсутствия документов, необходимых для ее ввоза в страну. В «Газпроме» повторно запросили документы, необходимые для решения вопроса с ввозом турбины в РФ. 25 июля «Газпром» предупредил, что поставки газа в Европу будут снижены из-за ремонта еще одной турбины.