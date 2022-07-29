Омская область возьмет шефство над городом в ЛНР

29 июля 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Александр Бурков рассказал о помощи Стаханову Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Омская область возьмет шефство над городом Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР). Соглашение об этом подписали губернатор Омской области Александр Бурков и глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков. «Сегодня подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации города Стаханов Сергеем Васильевичем Жевлаковым. Будем помогать восстанавливать школы, техникумы, детские сады и медучреждения, а также объекты коммунальной инфраструктуры. Передали городу коммунальную технику», — написал Бурков в своем telegram-канале. По его словам, группа из Омской области уже работает в Стаханове и вместе с администрацией города оценивает ущерб от действий ВСУ и националистов. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что уже в начале следующей недели в Стаханов приедут фуры с древесиной и материалами для ремонта кровли. В Омской области есть крупные предприятия, которые специализируются на изготовлении труб, насосов и другого оборудования для водного хозяйства, сказал Пасечник. «Поскольку подшефный регион остро нуждается в подобного рода изделиях, то поставки начнутся также в ближайшее время», — рассказал глава ЛНР. Стаханову передадут накопительные емкости для воды и насосные станции, потому что в городе есть проблема с нехваткой воды. Обеспеченность водой составляет 30% от необходимого объема, сообщается на сайте правительства Омской области. В городе не хватает рабочей силы, поэтому там формируют бригады строителей из Омской области. Также в подшефном городе обсуждают возможность открытия гуманитарного центра «Единой России», сообщил руководитель фракции «Единая Россия» заксобрания Омской области Александр Артемов. Российские военные совместно с силами ЛНР освободили всю территорию народной республики в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Омская область возьмет шефство над городом Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР). Соглашение об этом подписали губернатор Омской области Александр Бурков и глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков. «Сегодня подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации города Стаханов Сергеем Васильевичем Жевлаковым. Будем помогать восстанавливать школы, техникумы, детские сады и медучреждения, а также объекты коммунальной инфраструктуры. Передали городу коммунальную технику», — написал Бурков в своем telegram-канале. По его словам, группа из Омской области уже работает в Стаханове и вместе с администрацией города оценивает ущерб от действий ВСУ и националистов. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что уже в начале следующей недели в Стаханов приедут фуры с древесиной и материалами для ремонта кровли. В Омской области есть крупные предприятия, которые специализируются на изготовлении труб, насосов и другого оборудования для водного хозяйства, сказал Пасечник. «Поскольку подшефный регион остро нуждается в подобного рода изделиях, то поставки начнутся также в ближайшее время», — рассказал глава ЛНР. Стаханову передадут накопительные емкости для воды и насосные станции, потому что в городе есть проблема с нехваткой воды. Обеспеченность водой составляет 30% от необходимого объема, сообщается на сайте правительства Омской области. В городе не хватает рабочей силы, поэтому там формируют бригады строителей из Омской области. Также в подшефном городе обсуждают возможность открытия гуманитарного центра «Единой России», сообщил руководитель фракции «Единая Россия» заксобрания Омской области Александр Артемов. Российские военные совместно с силами ЛНР освободили всю территорию народной республики в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.