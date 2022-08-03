Спасавшего людей в Мариуполе юного волонтера отправили в «Артек»

Самого юного волонтера Мариуполя наградили медалью «За отвагу» Фото: пресс-цент «Артек»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На смену в международный детский центр «Артек» приехал 14-летний волонтер из Мариуполя Арсен Попов. Юноша помогал принимать раненных и разбирал завалы в ходе спецоперации, за что был награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В 8 смену в „Артеке“ отдыхает 14-летний Арсен Попов — самый юный волонтер Мариуполя. После начала боевых действий в городе юноша помогал принимать раненых в городской больнице №2 и разбирать завалы», — сообщила пресс-служба лагеря.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил Арсену медаль «За отвагу». Награда была выдана «за самоотверженное исполнение гражданского долга при оказании помощи жителям Мариуполя». По информации Донецкого агентства новостей, вместе с другими волонтерами Арсен переносил раненых в операционный блок, помогал надевать гипс травмированным и выполнял различные работы по госпиталю.

«Сегодня Арсен отдыхает в детском лагере „Морской“ и занимается в профильном туристском отряде», — отмечается в сообщении. Туристы «Артека» прошли посвящение, поднявшись на живописную гору Крыма — Куш-кая. По словам Арсена, это было его первое восхождение. Сейчас юноша вместе с новыми друзьями из разных уголков страны учится ориентироваться по картам и навигаторам и готовится к профильному состязанию туротрядов — «Лесной битве».

Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине. Теперь на территории города работают волонтеры: добровольцы помогают гуманитарным центрам и оказывают адресную помощь жителям.

Фото: пресс-центр «Артека»

Фото: пресс-центр «Артека»