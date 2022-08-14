ВСУ отправили своего бойца за батарейкой к российской армии

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
Солдат ВСУ перепутал армию РФ и Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский боец Александр Данильченко, который участвовал в спецоперации в качестве добровольца, рассказал, что украинские военные отправили своего бойца за батарейкой в окоп к солдатам РФ. Данильченко сообщил, что это произошло по ошибке.

«Говорит с украинским акцентом: „Хлопцы, батарейка есть“? Мы ему: „А ты кто?“ Он: „ВСУ, 58-я часть“. Мы на него автоматы наставили. Парня в этот окоп отправили его товарищи, сказав, что там сидят украинские связисты», — цитирует Данильченко интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Украинца отправили в военную комендатуру, сообщил Данильченко. По его словам, это произошло в Изюме. Данильченко участвовал в спецоперации в качестве добровольца и уже вернулся домой в Королев (Московская область).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса, а также проведение демилитаризации и денацификации Украины.

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Российский боец Александр Данильченко, который участвовал в спецоперации в качестве добровольца, рассказал, что украинские военные отправили своего бойца за батарейкой в окоп к солдатам РФ. Данильченко сообщил, что это произошло по ошибке. «Говорит с украинским акцентом: „Хлопцы, батарейка есть“? Мы ему: „А ты кто?“ Он: „ВСУ, 58-я часть“. Мы на него автоматы наставили. Парня в этот окоп отправили его товарищи, сказав, что там сидят украинские связисты», — цитирует Данильченко интернет-издание «Подмосковье сегодня». Украинца отправили в военную комендатуру, сообщил Данильченко. По его словам, это произошло в Изюме. Данильченко участвовал в спецоперации в качестве добровольца и уже вернулся домой в Королев (Московская область). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса, а также проведение демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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