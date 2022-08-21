В США предложили реформировать НАТО

22 августа 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

США должны разделить свою власть в НАТО, считает юрист-международник Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО пора отказаться от диктатуры Соединенных штатов и предоставить европейскими странами-участницами альянса возможность решать судьбу своего континента. Такое мнение в своей статье для американского журнала The National Interest выразил юрист-международник Рамон Маркс. «Украина снова показывает, насколько опасна зависимость Западной Европы от американского лидерства и его вооруженных сил. Это не изменится до тех пор, пока внешнеполитический истеблишмент [правление] США не избавится от укоренившегося за семь десятилетий убеждения, что только Соединенные Штаты могут возглавить НАТО, обеспечивая военный костяк альянса», — считает Маркс. По его мнению, решения в Североатлантическом альянсе должны приниматься совместно, а не под давлением диктатуры США. «Вместо этого внешнеполитический истеблишмент США должен работать усерднее, чтобы позволить европейским союзникам взять на себя большую, пусть и не львиную, долю бремени на своей стороне евразийского континента», — объяснил автор. Он также отметил, что Америке пора отойти от идеи однополярного мира. «Соединенные Штаты больше не являются единственной доминирующей державой в мире», — резюмировал Маркс. Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США и другие страны НАТО давят на Украину, вынуждая ее отказываться от переговоров с Россией, что ведет к затягиванию конфликта. Россия начала специальную операцию на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО пора отказаться от диктатуры Соединенных штатов и предоставить европейскими странами-участницами альянса возможность решать судьбу своего континента. Такое мнение в своей статье для американского журнала The National Interest выразил юрист-международник Рамон Маркс. «Украина снова показывает, насколько опасна зависимость Западной Европы от американского лидерства и его вооруженных сил. Это не изменится до тех пор, пока внешнеполитический истеблишмент [правление] США не избавится от укоренившегося за семь десятилетий убеждения, что только Соединенные Штаты могут возглавить НАТО, обеспечивая военный костяк альянса», — считает Маркс. По его мнению, решения в Североатлантическом альянсе должны приниматься совместно, а не под давлением диктатуры США. «Вместо этого внешнеполитический истеблишмент США должен работать усерднее, чтобы позволить европейским союзникам взять на себя большую, пусть и не львиную, долю бремени на своей стороне евразийского континента», — объяснил автор. Он также отметил, что Америке пора отойти от идеи однополярного мира. «Соединенные Штаты больше не являются единственной доминирующей державой в мире», — резюмировал Маркс. Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США и другие страны НАТО давят на Украину, вынуждая ее отказываться от переговоров с Россией, что ведет к затягиванию конфликта. Россия начала специальную операцию на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны 24 февраля.