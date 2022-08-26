Bloomberg: до ядерной сделки США и Ирана остаются недели

27 августа 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

США и Иран решат разногласия по ядерной сделке в течение нескольких недель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США и Ирану могут потребоваться несколько недель для достижения договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова неназванных американских чиновников. Соединенные Штаты и Иран не могут достичь согласия по ряду ключевых деталей предстоящей ядерной сделки, сообщают собеседники агентства. Уточняется, что речь идет о проверке международными экспертами прошлой деятельности Тегерана в ядерной области, а также об экономических гарантиях, на регулирование которых может понадобиться несколько недель. Ранее Иран пошел на уступки США по ядерной сделке и отказался от ряда требований. Власти США заявили, что приветствуют решение Ирана оказаться от требований, которые напрямую не связаны с СВПД, пишет RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Вашингтон намеренно затягивает с решением по ядерной сделке.

США и Ирану могут потребоваться несколько недель для достижения договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на слова неназванных американских чиновников. Соединенные Штаты и Иран не могут достичь согласия по ряду ключевых деталей предстоящей ядерной сделки, сообщают собеседники агентства. Уточняется, что речь идет о проверке международными экспертами прошлой деятельности Тегерана в ядерной области, а также об экономических гарантиях, на регулирование которых может понадобиться несколько недель. Ранее Иран пошел на уступки США по ядерной сделке и отказался от ряда требований. Власти США заявили, что приветствуют решение Ирана оказаться от требований, которые напрямую не связаны с СВПД, пишет RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Вашингтон намеренно затягивает с решением по ядерной сделке.