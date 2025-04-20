Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход, чтобы снять проклятие с клуба

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Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход, так хотят снять «проклятие» с клуба
Вокруг стадиона «Динамо» проведут крестный ход, так хотят снять «проклятие» с клуба Фото:

Вокруг стадиона «Динамо» в Москве планируют провести крестный ход с целью снять так называемое «проклятие» с футбольного клуба. Церковное шествие вокруг «ВТБ Арены» должно состояться до конца апреля. В настоящее время обсуждается дата проведения мероприятия с руководством стадиона и московским МВД.

«Ранее идею крестного хода вокруг арены уже продвигали фанаты, которые хотели „отмолить проклятие“, чтобы московский клуб стал чемпионом впервые с 1976 года — источник», — приводит слова инсайдера «Первый спорт». Болельщики считают, что подобная акция поможет команде прервать длительную безвыигрышную серию и добиться успеха в чемпионате России.

Ранее инициатива проведения крестного хода вокруг стадиона исходила от фанатов «Динамо». Болельщики хотели, чтобы московский клуб стал чемпионом впервые с 1976 года. В настоящий момент ведется согласование всех организационных вопросов с руководством стадиона и силовыми структурами города.

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Вокруг стадиона «Динамо» в Москве планируют провести крестный ход с целью снять так называемое «проклятие» с футбольного клуба. Церковное шествие вокруг «ВТБ Арены» должно состояться до конца апреля. В настоящее время обсуждается дата проведения мероприятия с руководством стадиона и московским МВД. «Ранее идею крестного хода вокруг арены уже продвигали фанаты, которые хотели „отмолить проклятие“, чтобы московский клуб стал чемпионом впервые с 1976 года — источник», — приводит слова инсайдера «Первый спорт». Болельщики считают, что подобная акция поможет команде прервать длительную безвыигрышную серию и добиться успеха в чемпионате России. Ранее инициатива проведения крестного хода вокруг стадиона исходила от фанатов «Динамо». Болельщики хотели, чтобы московский клуб стал чемпионом впервые с 1976 года. В настоящий момент ведется согласование всех организационных вопросов с руководством стадиона и силовыми структурами города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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