Умер последний ветеран Великой Отечественной войны в российском регионе

В Херсонской области скончался последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в регионе. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, Семен Михайлович Чумаченко был единственным оставшимся в регионе участником боевых действий. Ветерану было 98 лет.
«Скорбные вести пришли из Херсонской области. Умер Семен Михайлович Чумаченко. Светлая память… Семен Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном — участником боевых действий Великой Отечественной войны. Ему было 98 лет», — заявил Кастюкевич. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Семен Михайлович родился в селе Макаровка Каланчакского округа. На фронт он попал в 1944 году в возрасте 17 лет, служил сапером-разведчиком в частях 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши. В одном из боев у реки Вислы он взял ценного пленного под плотным пулеметным огнем.
По словам Кастюкевича, в разведку Чумаченко отправили из-за его физической крепости, поскольку он вырос в семье кузнеца. В ходе Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 года получил тяжелое ранение, из-за которого ему ампутировали ногу. После войны проживал в Геническе, был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени.
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