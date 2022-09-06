Британцы ужаснулись проигрышу в экономической войне с Россией

Читатели Daily Mail признали свое поражение, узнав доходы России

07 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Жители Британии пришли в отчаяние, узнав о благосостоянии России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Британские пользователи были шокированы данными финляндского Центра исследований энергии и чистого воздуха, согласно которым Россия за полгода спецоперации на Украине заработала 58 миллиардов евро на экспорте энергоносителей. Свое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail. «Запад проиграл. Теперь нет пути назад», — написал читатель под ником Pavlo Skoropadsky. «Санкции неэффективны, они просто разрушают нашу [европейскую] экономику», — поддержал его Doomanglloom. Комментаторы считают, что в рецессии экономик стран европейского континента виноваты сами западные лидеры. «Немцы и нынешние лидеры вместе с глупым президентом ЕС заслужили то, что получили», — написал separevi. Британские пользователи с тревогой рассуждают о будущем своей страны. «Я не готов к рецессии из-за Украины и клоуна Зеленского», — написал AP Netherlands. «А в ожидании санкции, чтобы укусить россиян, англичане будут наслаждаться холодной смертоносной зимой и двузначной инфляцией. Ваше здоровье!» — резюмировал Suherman. Страны Запада ввели масштабные санкции против России после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения западных стран оказали негативное влияние на экономики западных стран: ЕС и США столкнулись с энергетическим кризисом и сильной инфляцией.

Британские пользователи были шокированы данными финляндского Центра исследований энергии и чистого воздуха, согласно которым Россия за полгода спецоперации на Украине заработала 58 миллиардов евро на экспорте энергоносителей. Свое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail. «Запад проиграл. Теперь нет пути назад», — написал читатель под ником Pavlo Skoropadsky. «Санкции неэффективны, они просто разрушают нашу [европейскую] экономику», — поддержал его Doomanglloom. Комментаторы считают, что в рецессии экономик стран европейского континента виноваты сами западные лидеры. «Немцы и нынешние лидеры вместе с глупым президентом ЕС заслужили то, что получили», — написал separevi. Британские пользователи с тревогой рассуждают о будущем своей страны. «Я не готов к рецессии из-за Украины и клоуна Зеленского», — написал AP Netherlands. «А в ожидании санкции, чтобы укусить россиян, англичане будут наслаждаться холодной смертоносной зимой и двузначной инфляцией. Ваше здоровье!» — резюмировал Suherman. Страны Запада ввели масштабные санкции против России после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения западных стран оказали негативное влияние на экономики западных стран: ЕС и США столкнулись с энергетическим кризисом и сильной инфляцией.