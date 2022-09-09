Карл III выступил с первым телеобращением к нации после смерти матери

10 сентября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Король Карл III впервые обратился к нации Фото: Global Look Press новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Король Великобритании Карл III выступил с первым телеобращением к нации после смерти матери. Об этом сообщил The Guardian. «Я обращаюсь к вам сегодня с чувством глубокой печали. На протяжении всей своей жизни Ее Величество Королева — моя любимая мать — была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи, и мы в большом долгу перед ее матерью, какая только может быть у любой семьи. […] Помимо личного горя, которое испытывает вся моя семья, мы также разделяем со многими из вас в Соединенном Королевстве, во всех странах, где королева была главой государства, в Содружестве и во всем мире, глубокое чувство благодарности», — передает The Guardian обращение Карла III. Он рассказал, как в 1947 году, в свой 21-й день рождения, королева Елизавета II пообещала в радиопередаче из Кейптауна Содружеству посвятить свою жизнь, короткую или долгую, служению своему народу. По словам Карла III, это было больше, чем обещание: это было обязательство, которое определило ее жизнь. Он добавил, что его жизнь изменится, когда он примет свои новые обязанности. Карл III больше не сможет уделять много времени и энергии на помощь благотворительным организациям. Британская королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после кончины соей матери. Король Британии Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским. Он также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые «продолжают устраивать свои жизни за рубежом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Король Великобритании Карл III выступил с первым телеобращением к нации после смерти матери. Об этом сообщил The Guardian. «Я обращаюсь к вам сегодня с чувством глубокой печали. На протяжении всей своей жизни Ее Величество Королева — моя любимая мать — была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи, и мы в большом долгу перед ее матерью, какая только может быть у любой семьи. […] Помимо личного горя, которое испытывает вся моя семья, мы также разделяем со многими из вас в Соединенном Королевстве, во всех странах, где королева была главой государства, в Содружестве и во всем мире, глубокое чувство благодарности», — передает The Guardian обращение Карла III. Он рассказал, как в 1947 году, в свой 21-й день рождения, королева Елизавета II пообещала в радиопередаче из Кейптауна Содружеству посвятить свою жизнь, короткую или долгую, служению своему народу. По словам Карла III, это было больше, чем обещание: это было обязательство, которое определило ее жизнь. Он добавил, что его жизнь изменится, когда он примет свои новые обязанности. Карл III больше не сможет уделять много времени и энергии на помощь благотворительным организациям. Британская королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Чарльз стал королем государства сразу после кончины соей матери. Король Британии Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским. Он также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые «продолжают устраивать свои жизни за рубежом».