Путин поздравил нового короля Великобритании

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин поздравил короля Великобритании Фото:
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Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Президент России Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III с вступлением на престол. Об этом сообщает Кремль.

«Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю инцидентов на престоле», — уточнил Кремль. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Карл III официально провозглашен королем Великобритании, после смерти Елизаветы II. Сын Елизаветы II объявлен новым правителем страны в Букингемском дворце. Его также провозгласили новым главой Канады. Также новый король Британии приказал отложить похороны Елизаветы II, сообщают Дни.ру.

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Президент России Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III с вступлением на престол. Об этом сообщает Кремль. «Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю инцидентов на престоле», — уточнил Кремль. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Карл III официально провозглашен королем Великобритании, после смерти Елизаветы II. Сын Елизаветы II объявлен новым правителем страны в Букингемском дворце. Его также провозгласили новым главой Канады. Также новый король Британии приказал отложить похороны Елизаветы II, сообщают Дни.ру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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