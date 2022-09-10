Путин поздравил нового короля Великобритании

10 сентября 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил короля Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Президент России Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III с вступлением на престол. Об этом сообщает Кремль. «Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю инцидентов на престоле», — уточнил Кремль. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Карл III официально провозглашен королем Великобритании, после смерти Елизаветы II. Сын Елизаветы II объявлен новым правителем страны в Букингемском дворце. Его также провозгласили новым главой Канады. Также новый король Британии приказал отложить похороны Елизаветы II, сообщают Дни.ру.

Президент России Владимир Путин поздравил короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III с вступлением на престол. Об этом сообщает Кремль. «Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю инцидентов на престоле», — уточнил Кремль. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Карл III официально провозглашен королем Великобритании, после смерти Елизаветы II. Сын Елизаветы II объявлен новым правителем страны в Букингемском дворце. Его также провозгласили новым главой Канады. Также новый король Британии приказал отложить похороны Елизаветы II, сообщают Дни.ру.