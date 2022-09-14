Украинские дипломаты посмертно оскорбили Елизавету II

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Мемориал в честь Елизаветы II у посольства Великобритании в Москве. Москва, цветы, английская королева, елизавета II, мемориал
Украинских дипломатов обвинили в оскорблении королевской семьи Фото:
новость из сюжета
Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Украинских дипломатов обвиняют в оскорблении королевской семьи. Сотрудники украинского посольства в Великобритании вместо слова QUEEN (королева), написали слово QUEER, означающее представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти разбираются, был ли это намеренный акт или грубая опечатка.

«Траур по Елизавете II неожиданно обернулся скандалом. И замешаны в нем оказались сотрудники украинского посольства в Великобритании. На здании дипмиссии появилась надпись в память о королеве. Однако допустили опечатку, которая может стать поводом для уголовного дела. В адрес украинского посольства тут же посыпались обвинения в оскорблении монаршей семьи. Дипломаты тут же поспешили удались видео», — сообщает Пятый канал.

Ранее британская газета The Mirror сообщила, что Россия не приглашена на похороны Елизаветы II. В этом списке оказались также Белоруссия и Мьянма.

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Украинских дипломатов обвиняют в оскорблении королевской семьи. Сотрудники украинского посольства в Великобритании вместо слова QUEEN (королева), написали слово QUEER, означающее представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти разбираются, был ли это намеренный акт или грубая опечатка. «Траур по Елизавете II неожиданно обернулся скандалом. И замешаны в нем оказались сотрудники украинского посольства в Великобритании. На здании дипмиссии появилась надпись в память о королеве. Однако допустили опечатку, которая может стать поводом для уголовного дела. В адрес украинского посольства тут же посыпались обвинения в оскорблении монаршей семьи. Дипломаты тут же поспешили удались видео», — сообщает Пятый канал. Ранее британская газета The Mirror сообщила, что Россия не приглашена на похороны Елизаветы II. В этом списке оказались также Белоруссия и Мьянма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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