Украинские дипломаты посмертно оскорбили Елизавету II

14 сентября 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Украинских дипломатов обвинили в оскорблении королевской семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Украинских дипломатов обвиняют в оскорблении королевской семьи. Сотрудники украинского посольства в Великобритании вместо слова QUEEN (королева), написали слово QUEER, означающее представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти разбираются, был ли это намеренный акт или грубая опечатка. «Траур по Елизавете II неожиданно обернулся скандалом. И замешаны в нем оказались сотрудники украинского посольства в Великобритании. На здании дипмиссии появилась надпись в память о королеве. Однако допустили опечатку, которая может стать поводом для уголовного дела. В адрес украинского посольства тут же посыпались обвинения в оскорблении монаршей семьи. Дипломаты тут же поспешили удались видео», — сообщает Пятый канал. Ранее британская газета The Mirror сообщила, что Россия не приглашена на похороны Елизаветы II. В этом списке оказались также Белоруссия и Мьянма.

Украинских дипломатов обвиняют в оскорблении королевской семьи. Сотрудники украинского посольства в Великобритании вместо слова QUEEN (королева), написали слово QUEER, означающее представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Власти разбираются, был ли это намеренный акт или грубая опечатка. «Траур по Елизавете II неожиданно обернулся скандалом. И замешаны в нем оказались сотрудники украинского посольства в Великобритании. На здании дипмиссии появилась надпись в память о королеве. Однако допустили опечатку, которая может стать поводом для уголовного дела. В адрес украинского посольства тут же посыпались обвинения в оскорблении монаршей семьи. Дипломаты тут же поспешили удались видео», — сообщает Пятый канал. Ранее британская газета The Mirror сообщила, что Россия не приглашена на похороны Елизаветы II. В этом списке оказались также Белоруссия и Мьянма.