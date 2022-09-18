18 сентября 2022

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили стратегически важный объект

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, война, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Бойцами ЧВК «Вагнер» освобождена электрическая подстанция ПС «Донбасская» 750 кВ. Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 18 сентября освобожден стратегически важный объект — электрическая подстанция ПС «Донбасская» 750 кВ. Об этом сообщил в своем telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Сегодня возле населенного пункта Веселая Долина бойцами ЧВК Вагнер освобожден стратегически важный объект — электрическая подстанция ПС „Донбасская“ 750 кВ», — написал Коц. По его словам, она являлась одним из ключевых объектов для распределения электроэнергии по северным районам Донбасса.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» из группы «Бахмут» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Она состояла из 10 бойцов в Донецкой народной республике (ДНР).

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

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Бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 18 сентября освобожден стратегически важный объект — электрическая подстанция ПС «Донбасская» 750 кВ. Об этом сообщил в своем telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. «Сегодня возле населенного пункта Веселая Долина бойцами ЧВК Вагнер освобожден стратегически важный объект — электрическая подстанция ПС „Донбасская“ 750 кВ», — написал Коц. По его словам, она являлась одним из ключевых объектов для распределения электроэнергии по северным районам Донбасса. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» из группы «Бахмут» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Она состояла из 10 бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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