Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили стратегически важный объект

Бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 18 сентября освобожден стратегически важный объект — электрическая подстанция ПС «Донбасская» 750 кВ. Об этом сообщил в своем telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
«Сегодня возле населенного пункта Веселая Долина бойцами ЧВК Вагнер освобожден стратегически важный объект — электрическая подстанция ПС „Донбасская“ 750 кВ», — написал Коц. По его словам, она являлась одним из ключевых объектов для распределения электроэнергии по северным районам Донбасса.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» из группы «Бахмут» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Она состояла из 10 бойцов в Донецкой народной республике (ДНР).
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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Бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 18 сентября освобожден стратегически важный объект — электрическая подстанция ПС «Донбасская» 750 кВ. Об этом сообщил в своем telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. «Сегодня возле населенного пункта Веселая Долина бойцами ЧВК Вагнер освобожден стратегически важный объект — электрическая подстанция ПС „Донбасская“ 750 кВ», — написал Коц. По его словам, она являлась одним из ключевых объектов для распределения электроэнергии по северным районам Донбасса. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» из группы «Бахмут» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Она состояла из 10 бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.