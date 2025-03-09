«Важно учитывать мнение ребенка»: психолог указала на ошибку Собчак

Журналистке Ксении Собчак стоило бы прислушиваться к мнению своего 8-летнего сына Платона, который открыто критикует звездную маму за контент в Сети. В противном случае у ребенка из-за действий родительницы могут возникнуть проблемы. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила семейный психолог Наталья Наумова.
«На детей оказывает огромное воздействие тот факт, что родители не спрашивают и выкладывают какую-то информацию о них в соцсети. Когда ребенку восемь лет, важно учитывать его мнение и согласовывать, чем можно делиться, а чем нет», — говорит эксперт.
Собчак в своих соцсетях разметила видео, на кадрах которого Платон раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Мальчик заявил, что его позорит эта ситуация. «Я тебе никогда не прощу, что ты закачала TikTok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?» — сказал ребенок. В ответ Ксения лишь посмеялась.
Такое отношение к озвученным потребностям ребенка недопустимо, поясняет эксперт. В данном случае необходим диалог, но не в публичном пространстве.
«Тут надо вести диалог и объяснять, что мама таким образом самовыражаться. Но выставлять домашний разговор в Сети не нужно. Ребенок говорит о своих переживаниях, а мама смеется над ним — это плохо для психики ребенка. Понятно, что в дальнейшем этот ролик посмотрит большое количество людей, так как мама популярна. И после этого не исключено, что ребенок может стать объектом насмешек того, как он с мамой взаимодействует. А это в свою очередь может стать причиной того, что ребенок замкнется, захочет быть менее искренним, менее заметным для мамы. То есть в будущем он будет замалчивать свое мнение, перестанет доверять маме», — объясняет психолог.
Есть вещи, которые необходимо оставлять внутри семьи. Иначе подобные ролики и проявления могут травмировать психику ребенка, а родитель рискует потерять его доверие, убеждена эксперт.
Платон — единственный сын Ксении Собчак. Мальчик появился в союзе теледивы с актером Максимом Виторганом. Сейчас Ксения замужем за режиссером Константином Богомоловым.
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