Лукашенко прокомментировал ситуацию с бегущими от мобилизации

26 сентября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Мобилизационный ресурс России 25 млн человек, отметил Александр Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне, уезжающие из страны из-за мобилизации, показывают, «кто есть кто». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. «Есть некий водораздел и критерий, у нас в 2020 году, у вас сейчас, который показывает кто есть кто. Мы изменились за эти три месяца значительно. Я наблюдаю, у нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну слушайте, у России 25 млн мобилизационный ресурс. Пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч, а они что, нашими бы людьми были, если бы остались. Пусть бегут», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Частичная мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.

Россияне, уезжающие из страны из-за мобилизации, показывают, «кто есть кто». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. «Есть некий водораздел и критерий, у нас в 2020 году, у вас сейчас, который показывает кто есть кто. Мы изменились за эти три месяца значительно. Я наблюдаю, у нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну слушайте, у России 25 млн мобилизационный ресурс. Пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч, а они что, нашими бы людьми были, если бы остались. Пусть бегут», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Частичная мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.