Лукашенко прокомментировал ситуацию с бегущими от мобилизации

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Мобилизационный ресурс России 25 млн человек, отметил Александр Лукашенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россияне, уезжающие из страны из-за мобилизации, показывают, «кто есть кто». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«Есть некий водораздел и критерий, у нас в 2020 году, у вас сейчас, который показывает кто есть кто. Мы изменились за эти три месяца значительно. Я наблюдаю, у нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну слушайте, у России 25 млн мобилизационный ресурс. Пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч, а они что, нашими бы людьми были, если бы остались. Пусть бегут», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».

Частичная мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.

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Россияне, уезжающие из страны из-за мобилизации, показывают, «кто есть кто». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. «Есть некий водораздел и критерий, у нас в 2020 году, у вас сейчас, который показывает кто есть кто. Мы изменились за эти три месяца значительно. Я наблюдаю, у нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну слушайте, у России 25 млн мобилизационный ресурс. Пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч, а они что, нашими бы людьми были, если бы остались. Пусть бегут», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Частичная мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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