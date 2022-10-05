05 октября 2022

Экономист Беляев рассказал, как новые регионы РФ повлияют на курс рубля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, мелочь, деньги, падение рубля, монета, рубль
По словам Михаила Беляева, развитие новых регионов положительно скажется на курсе рубля Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, как развитие новых регионов России может сказаться на курсе российской национальной валюты. По его словам, рост Донбасса, Запорожской и Херсонской областей положительно скажется на экономике РФ.

«Возможна еще большая стабилизация национальной валюты. Если экономика станет стабильнее после появления новых субъектов за счет новых инвестиционных проектов, то и национальная валюта станет крепче», — сказал Беляев в интервью радио Sputnik.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в состав РФ новых регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав РФ Путин подписал 30 сентября. Это произошло после проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской области, на которых большинство жителей одобрили присоединение регионов к РФ.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, как развитие новых регионов России может сказаться на курсе российской национальной валюты. По его словам, рост Донбасса, Запорожской и Херсонской областей положительно скажется на экономике РФ. «Возможна еще большая стабилизация национальной валюты. Если экономика станет стабильнее после появления новых субъектов за счет новых инвестиционных проектов, то и национальная валюта станет крепче», — сказал Беляев в интервью радио Sputnik. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в состав РФ новых регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав РФ Путин подписал 30 сентября. Это произошло после проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской области, на которых большинство жителей одобрили присоединение регионов к РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...