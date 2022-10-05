Экономист Беляев рассказал, как новые регионы РФ повлияют на курс рубля 06 октября 2022 в 04:42 Размер текста - 17 + По словам Михаила Беляева, развитие новых регионов положительно скажется на курсе рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, как развитие новых регионов России может сказаться на курсе российской национальной валюты. По его словам, рост Донбасса, Запорожской и Херсонской областей положительно скажется на экономике РФ. «Возможна еще большая стабилизация национальной валюты. Если экономика станет стабильнее после появления новых субъектов за счет новых инвестиционных проектов, то и национальная валюта станет крепче», — сказал Беляев в интервью радио Sputnik. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в состав РФ новых регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав РФ Путин подписал 30 сентября. Это произошло после проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской области, на которых большинство жителей одобрили присоединение регионов к РФ. Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, как развитие новых регионов России может сказаться на курсе российской национальной валюты. По его словам, рост Донбасса, Запорожской и Херсонской областей положительно скажется на экономике РФ. «Возможна еще большая стабилизация национальной валюты. Если экономика станет стабильнее после появления новых субъектов за счет новых инвестиционных проектов, то и национальная валюта станет крепче», — сказал Беляев в интервью радио Sputnik. Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии в состав РФ новых регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав РФ Путин подписал 30 сентября. Это произошло после проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской области, на которых большинство жителей одобрили присоединение регионов к РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям