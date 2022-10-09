Мобилизованные жители Карпинска и Краснотурьинска (Свердловская область), а также Челябинской области передали приветы родным и близким. Одна из местных жительниц, приехавшая на встречу с военнослужащими, в свою очередь, обняла каждого за их матерей. Видеозапись с приветами URA.RU предоставил читатель.
«Привет, Челябинская область! Привет, Краснотурьинск! Привет, Карпинск. Победа будет за нами», — передали приветы военнослужащие. Затем каждого из них обняла и поцеловала женщина, также передавшая привет от родных. «За каждую маму», — прокомментировала она.
В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее корреспондент URA.RU рассказывал, как провожали третью группу мобилизованных в Арамиле.
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Мобилизованные жители Карпинска и Краснотурьинска (Свердловская область), а также Челябинской области передали приветы родным и близким. Одна из местных жительниц, приехавшая на встречу с военнослужащими, в свою очередь, обняла каждого за их матерей. Видеозапись с приветами URA.RU предоставил читатель. «Привет, Челябинская область! Привет, Краснотурьинск! Привет, Карпинск. Победа будет за нами», — передали приветы военнослужащие. Затем каждого из них обняла и поцеловала женщина, также передавшая привет от родных. «За каждую маму», — прокомментировала она. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее корреспондент URA.RU рассказывал, как провожали третью группу мобилизованных в Арамиле.