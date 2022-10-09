Мобилизованные свердловчане передали привет землякам. Видео

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизация, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Военнослужащие из Свердловской и Челябинской области записали видео для родных (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные жители Карпинска и Краснотурьинска (Свердловская область), а также Челябинской области передали приветы родным и близким. Одна из местных жительниц, приехавшая на встречу с военнослужащими, в свою очередь, обняла каждого за их матерей. Видеозапись с приветами URA.RU предоставил читатель.

«Привет, Челябинская область! Привет, Краснотурьинск! Привет, Карпинск. Победа будет за нами», — передали приветы военнослужащие. Затем каждого из них обняла и поцеловала женщина, также передавшая привет от родных. «За каждую маму», — прокомментировала она.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее корреспондент URA.RU рассказывал, как провожали третью группу мобилизованных в Арамиле.

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Мобилизованные жители Карпинска и Краснотурьинска (Свердловская область), а также Челябинской области передали приветы родным и близким. Одна из местных жительниц, приехавшая на встречу с военнослужащими, в свою очередь, обняла каждого за их матерей. Видеозапись с приветами URA.RU предоставил читатель. «Привет, Челябинская область! Привет, Краснотурьинск! Привет, Карпинск. Победа будет за нами», — передали приветы военнослужащие. Затем каждого из них обняла и поцеловала женщина, также передавшая привет от родных. «За каждую маму», — прокомментировала она. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Ранее корреспондент URA.RU рассказывал, как провожали третью группу мобилизованных в Арамиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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