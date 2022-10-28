Польша ввела новые санкции против всех россиян

Польша отменила упрощенный доступ к рынку труда для граждан России

28 октября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Предприниматели не смогут нанимать граждан РФ на упрощенных условиях на работу Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польша отменила упрощенный доступ к рынку труда для россиян. Теперь предприниматели не смогут нанимать граждан РФ на работу на упрощенных условиях. Об этом завила глава Министерства труда и социальной политики республики Марлена Малонг. «В условиях конфликта России и Украины, а также растущего миграционного риска из России мы решили отменить облегчения в доступности россиян к рынку труда в Польше», — передает слова Малонг издание Money.pl. Она также добавила, что если предприниматель решит нанять гражданина РФ на условиях разрешения на работу, то россиянин не будет освобожден от проверки рынка труда. После начала спецоперации на Украине, большинство стран Европы ввело против России множество санкций. Евросоюзом было заморожено российских активов на сумму 17,5 миллиардов евро, передает RT. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена предпринять соответствующие меры, и ЕС не останется без ответа, сообщает MK.RU.

Польша отменила упрощенный доступ к рынку труда для россиян. Теперь предприниматели не смогут нанимать граждан РФ на работу на упрощенных условиях. Об этом завила глава Министерства труда и социальной политики республики Марлена Малонг. «В условиях конфликта России и Украины, а также растущего миграционного риска из России мы решили отменить облегчения в доступности россиян к рынку труда в Польше», — передает слова Малонг издание Money.pl. Она также добавила, что если предприниматель решит нанять гражданина РФ на условиях разрешения на работу, то россиянин не будет освобожден от проверки рынка труда. После начала спецоперации на Украине, большинство стран Европы ввело против России множество санкций. Евросоюзом было заморожено российских активов на сумму 17,5 миллиардов евро, передает RT. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена предпринять соответствующие меры, и ЕС не останется без ответа, сообщает MK.RU.