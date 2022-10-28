Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от ВСУ

29 октября 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Сотрудникам АЭС угрожают расправой Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ угрожают сотрудникам Запорожской АЭС репрессиями при захвате атомной станции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они [ВСУ] начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», — приводит РИА Новости слова Рогова. Они обещают взять под контроль атомную станцию и устроить там репрессии в отношении работников. Однако Рогов уверен, что АЭС находится под защитой РФ. Запорожская АЭС не раз переживала сильные обстрелы. Из-за угрозы катастрофы на объект приезжала миссия МАГАТЭ, призывавшая прекратить огонь.

ВСУ угрожают сотрудникам Запорожской АЭС репрессиями при захвате атомной станции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они [ВСУ] начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», — приводит РИА Новости слова Рогова. Они обещают взять под контроль атомную станцию и устроить там репрессии в отношении работников. Однако Рогов уверен, что АЭС находится под защитой РФ. Запорожская АЭС не раз переживала сильные обстрелы. Из-за угрозы катастрофы на объект приезжала миссия МАГАТЭ, призывавшая прекратить огонь.