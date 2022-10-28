Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от ВСУ

Сотрудникам АЭС угрожают расправой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ угрожают сотрудникам Запорожской АЭС репрессиями при захвате атомной станции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они [ВСУ] начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», — приводит РИА Новости слова Рогова. Они обещают взять под контроль атомную станцию и устроить там репрессии в отношении работников. Однако Рогов уверен, что АЭС находится под защитой РФ.
Запорожская АЭС не раз переживала сильные обстрелы. Из-за угрозы катастрофы на объект приезжала миссия МАГАТЭ, призывавшая прекратить огонь.
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