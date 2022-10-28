28 октября 2022

Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от ВСУ

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Сотрудникам АЭС угрожают расправой Фото:
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ВСУ угрожают сотрудникам Запорожской АЭС репрессиями при захвате атомной станции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они [ВСУ] начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», — приводит РИА Новости слова Рогова. Они обещают взять под контроль атомную станцию и устроить там репрессии в отношении работников. Однако Рогов уверен, что АЭС находится под защитой РФ.

Запорожская АЭС не раз переживала сильные обстрелы. Из-за угрозы катастрофы на объект приезжала миссия МАГАТЭ, призывавшая прекратить огонь.

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ВСУ угрожают сотрудникам Запорожской АЭС репрессиями при захвате атомной станции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они [ВСУ] начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», — приводит РИА Новости слова Рогова. Они обещают взять под контроль атомную станцию и устроить там репрессии в отношении работников. Однако Рогов уверен, что АЭС находится под защитой РФ. Запорожская АЭС не раз переживала сильные обстрелы. Из-за угрозы катастрофы на объект приезжала миссия МАГАТЭ, призывавшая прекратить огонь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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