В Кремле остались равнодушны к отставке Трасс

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, отставка Трасс — внутреннее дело Великобритании Фото:

Отставка премьера Великобритании Лиз Трасс не интересует Россию. РФ не имеет права вмешиваться в чужие дела. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не наше дело. Это внутреннее дело Великобритании. Вмешиваться в чужие дела мы не имеем права, в отличие от других стран. Ожидать какого-то прозрения и политической мудрости от кого бы то ни было, от стран коллективного Запада, тем более от Великобритании не приходится. Там действующего главу исполнительной власти люди не выбирают», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Отставка премьера Великобритании Лиз Трасс не интересует Россию. РФ не имеет права вмешиваться в чужие дела. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не наше дело. Это внутреннее дело Великобритании. Вмешиваться в чужие дела мы не имеем права, в отличие от других стран. Ожидать какого-то прозрения и политической мудрости от кого бы то ни было, от стран коллективного Запада, тем более от Великобритании не приходится. Там действующего главу исполнительной власти люди не выбирают», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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