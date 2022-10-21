В Кремле остались равнодушны к отставке Трасс

21 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, отставка Трасс — внутреннее дело Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отставка премьера Великобритании Лиз Трасс не интересует Россию. РФ не имеет права вмешиваться в чужие дела. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не наше дело. Это внутреннее дело Великобритании. Вмешиваться в чужие дела мы не имеем права, в отличие от других стран. Ожидать какого-то прозрения и политической мудрости от кого бы то ни было, от стран коллективного Запада, тем более от Великобритании не приходится. Там действующего главу исполнительной власти люди не выбирают», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Отставка премьера Великобритании Лиз Трасс не интересует Россию. РФ не имеет права вмешиваться в чужие дела. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не наше дело. Это внутреннее дело Великобритании. Вмешиваться в чужие дела мы не имеем права, в отличие от других стран. Ожидать какого-то прозрения и политической мудрости от кого бы то ни было, от стран коллективного Запада, тем более от Великобритании не приходится. Там действующего главу исполнительной власти люди не выбирают», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.