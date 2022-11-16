ФСБ задержала гражданку Польши с дипломатическим иммунитетом

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
ФСБ задержала женщину при получении взятки Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданку Польши, имеющую дипломатическую неприкосновенность. Ее обвиняют в получении крупной взятки.

«Гражданка Польши с дипломатическим статусом была задержана в России при получении взятки в 20 тысяч евро», — передает РИА Новости данные ФСБ. По информации силовиков, женщина получила деньги за фиктивные документы на провоз контрабандных партий алкоголя. Она объявлена персоной «нон грата», ее обязали покинуть Россию в течение недели.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданку Польши, имеющую дипломатическую неприкосновенность. Ее обвиняют в получении крупной взятки. «Гражданка Польши с дипломатическим статусом была задержана в России при получении взятки в 20 тысяч евро», — передает РИА Новости данные ФСБ. По информации силовиков, женщина получила деньги за фиктивные документы на провоз контрабандных партий алкоголя. Она объявлена персоной «нон грата», ее обязали покинуть Россию в течение недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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