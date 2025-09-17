Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал лицемерием и фарсом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам придется просить прощения. По мнению депутата, Зеленский сознательно искажает причины конфликта на территории Украины, перекладывая ответственность на Россию.
«Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность», — подчеркнул Шеремет в разговоре с РИА Новости.
По мнению Шеремета, если и стоит просить прощения, то только перед ветеранами Великой Отечественной войны, поскольку, в Европе и на Украине вновь возрождается нацизм. Депутат отмечает, что целью СВО является уничтожение нацизма и шансов на его возрождение.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что россияне в будущем будут просить прощения, а страны Запада должны думать не о перспективах отношений с Россией, а об интересах Украины. Его слова вызвали резкую реакцию среди российских политиков.
