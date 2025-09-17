В Госдуме назвали лицемерием слова Зеленского о «просьбах прощения» со стороны россиян

В Госдуме назвали лицемерием слова Зеленского, что РФ будет просить прощения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат Госдумы Шеремет считает слова Зеленского лицемерием, потому что по его мнению, именно Зеленский является виновником конфликта
Депутат Госдумы Шеремет считает слова Зеленского лицемерием, потому что по его мнению, именно Зеленский является виновником конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал лицемерием и фарсом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам придется просить прощения. По мнению депутата, Зеленский сознательно искажает причины конфликта на территории Украины, перекладывая ответственность на Россию.

«Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность», — подчеркнул Шеремет в разговоре с РИА Новости.

По мнению Шеремета, если и стоит просить прощения, то только перед ветеранами Великой Отечественной войны, поскольку, в Европе и на Украине вновь возрождается нацизм. Депутат отмечает, что целью СВО является уничтожение нацизма и шансов на его возрождение.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что россияне в будущем будут просить прощения, а страны Запада должны думать не о перспективах отношений с Россией, а об интересах Украины. Его слова вызвали резкую реакцию среди российских политиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал лицемерием и фарсом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам придется просить прощения. По мнению депутата, Зеленский сознательно искажает причины конфликта на территории Украины, перекладывая ответственность на Россию. «Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность», — подчеркнул Шеремет в разговоре с РИА Новости. По мнению Шеремета, если и стоит просить прощения, то только перед ветеранами Великой Отечественной войны, поскольку, в Европе и на Украине вновь возрождается нацизм. Депутат отмечает, что целью СВО является уничтожение нацизма и шансов на его возрождение. Ранее Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что россияне в будущем будут просить прощения, а страны Запада должны думать не о перспективах отношений с Россией, а об интересах Украины. Его слова вызвали резкую реакцию среди российских политиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...