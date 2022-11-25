Военный историк Болтенков заявил об уязвимости войск из-за начала зимы

Наступающие заморозки и снегопады делают войска более уязвимыми. Преимущество окажется у стороны, которая окажется технологичнее и имеет более развитую разведку. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
«Приближающаяся зима заставляет войска «кучковаться» в пунктах базирования в тылу и делает их более уязвимыми для ударов высокоточным оружием, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. Также он добавил, что в зимних условиях становится гораздо сложнее маскировать технику и бойцов на передовой.
Эксперт отметил, что на снегу и в грязи гораздо заметнее следы гусениц. Кроме того, маскировка зеленым цветом больше неактуальна, подчеркнул он.
«В этих условиях преимущество будет иметь та сторона, у которой окажется более эффективная разведка и общий технологический уровень. Противники будут стабилизировать фронт, ограничившись тактическими наступательными действиями», — добавил Болтенков.
Он уточнил, что параллельно войска будут обучать военнослужащих и принимать новую технику. По его мнению, важно выучить их раньше противника.
Ранее военнослужащий с позывным Татарин заявил URA.RU, что российские войска имеют преимущество в зимнее время года перед Вооруженными Силами Украины (ВСУ). Российские танки имеют лучшую проходимость из-за более широких гусениц и более мощных двигателей.
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Наступающие заморозки и снегопады делают войска более уязвимыми. Преимущество окажется у стороны, которая окажется технологичнее и имеет более развитую разведку. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Приближающаяся зима заставляет войска «кучковаться» в пунктах базирования в тылу и делает их более уязвимыми для ударов высокоточным оружием, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. Также он добавил, что в зимних условиях становится гораздо сложнее маскировать технику и бойцов на передовой. Эксперт отметил, что на снегу и в грязи гораздо заметнее следы гусениц. Кроме того, маскировка зеленым цветом больше неактуальна, подчеркнул он. «В этих условиях преимущество будет иметь та сторона, у которой окажется более эффективная разведка и общий технологический уровень. Противники будут стабилизировать фронт, ограничившись тактическими наступательными действиями», — добавил Болтенков. Он уточнил, что параллельно войска будут обучать военнослужащих и принимать новую технику. По его мнению, важно выучить их раньше противника. Ранее военнослужащий с позывным Татарин заявил URA.RU, что российские войска имеют преимущество в зимнее время года перед Вооруженными Силами Украины (ВСУ). Российские танки имеют лучшую проходимость из-за более широких гусениц и более мощных двигателей.