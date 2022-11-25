Военный историк Болтенков заявил об уязвимости войск из-за начала зимы

26 ноября 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Холод и снег делают войска уязвимее, заявил Дмитрий Болтенков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступающие заморозки и снегопады делают войска более уязвимыми. Преимущество окажется у стороны, которая окажется технологичнее и имеет более развитую разведку. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Приближающаяся зима заставляет войска «кучковаться» в пунктах базирования в тылу и делает их более уязвимыми для ударов высокоточным оружием, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. Также он добавил, что в зимних условиях становится гораздо сложнее маскировать технику и бойцов на передовой. Эксперт отметил, что на снегу и в грязи гораздо заметнее следы гусениц. Кроме того, маскировка зеленым цветом больше неактуальна, подчеркнул он. «В этих условиях преимущество будет иметь та сторона, у которой окажется более эффективная разведка и общий технологический уровень. Противники будут стабилизировать фронт, ограничившись тактическими наступательными действиями», — добавил Болтенков. Он уточнил, что параллельно войска будут обучать военнослужащих и принимать новую технику. По его мнению, важно выучить их раньше противника. Ранее военнослужащий с позывным Татарин заявил URA.RU, что российские войска имеют преимущество в зимнее время года перед Вооруженными Силами Украины (ВСУ). Российские танки имеют лучшую проходимость из-за более широких гусениц и более мощных двигателей.

Наступающие заморозки и снегопады делают войска более уязвимыми. Преимущество окажется у стороны, которая окажется технологичнее и имеет более развитую разведку. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Приближающаяся зима заставляет войска «кучковаться» в пунктах базирования в тылу и делает их более уязвимыми для ударов высокоточным оружием, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. Также он добавил, что в зимних условиях становится гораздо сложнее маскировать технику и бойцов на передовой. Эксперт отметил, что на снегу и в грязи гораздо заметнее следы гусениц. Кроме того, маскировка зеленым цветом больше неактуальна, подчеркнул он. «В этих условиях преимущество будет иметь та сторона, у которой окажется более эффективная разведка и общий технологический уровень. Противники будут стабилизировать фронт, ограничившись тактическими наступательными действиями», — добавил Болтенков. Он уточнил, что параллельно войска будут обучать военнослужащих и принимать новую технику. По его мнению, важно выучить их раньше противника. Ранее военнослужащий с позывным Татарин заявил URA.RU, что российские войска имеют преимущество в зимнее время года перед Вооруженными Силами Украины (ВСУ). Российские танки имеют лучшую проходимость из-за более широких гусениц и более мощных двигателей.