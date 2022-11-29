29 ноября 2022

Генсек НАТО рассказал о расширении своих полномочий в связи с началом спецоперации

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НАТО после начала спецоперации задействовало особый оборонный план Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс сразу после объявления спецоперации на Украине задействовал свой оборонный план. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО приступила к активации оборонного плана 24 февраля частью этой системы стало расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе (SACEUR) по вопросам, связанным с переброской сил альянса. Об этом рассказал Йенс Столтенберг в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте Пентагона.

По его словам, страны-участницы политического блока направили значительный воинский контингент в Черноморский регион еще до начала спецоперации. «Но теперь он [главнокомандующий] может по собственному усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым», — отметил дипломат.

В ходе своего выступления Столтенберг также заявлял, что для достижения мира на Украине нужно постоянно поставлять новое вооружение для ВСУ. НАТО и другие западные страны поставляют Киеву оружие и оказывают финансовую помощь после начала российской спецоперации. Ранее американская газета The New Yourk Times писала, что 20 из 30 стран НАТО почти исчерпали все свои запасы военного вооружения.

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Североатлантический альянс сразу после объявления спецоперации на Украине задействовал свой оборонный план. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. НАТО приступила к активации оборонного плана 24 февраля частью этой системы стало расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе (SACEUR) по вопросам, связанным с переброской сил альянса. Об этом рассказал Йенс Столтенберг в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте Пентагона. По его словам, страны-участницы политического блока направили значительный воинский контингент в Черноморский регион еще до начала спецоперации. «Но теперь он [главнокомандующий] может по собственному усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым», — отметил дипломат. В ходе своего выступления Столтенберг также заявлял, что для достижения мира на Украине нужно постоянно поставлять новое вооружение для ВСУ. НАТО и другие западные страны поставляют Киеву оружие и оказывают финансовую помощь после начала российской спецоперации. Ранее американская газета The New Yourk Times писала, что 20 из 30 стран НАТО почти исчерпали все свои запасы военного вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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