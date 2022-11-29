Генсек НАТО рассказал о расширении своих полномочий в связи с началом спецоперации

30 ноября 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

НАТО после начала спецоперации задействовало особый оборонный план Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс сразу после объявления спецоперации на Украине задействовал свой оборонный план. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. НАТО приступила к активации оборонного плана 24 февраля частью этой системы стало расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе (SACEUR) по вопросам, связанным с переброской сил альянса. Об этом рассказал Йенс Столтенберг в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте Пентагона. По его словам, страны-участницы политического блока направили значительный воинский контингент в Черноморский регион еще до начала спецоперации. «Но теперь он [главнокомандующий] может по собственному усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым», — отметил дипломат. В ходе своего выступления Столтенберг также заявлял, что для достижения мира на Украине нужно постоянно поставлять новое вооружение для ВСУ. НАТО и другие западные страны поставляют Киеву оружие и оказывают финансовую помощь после начала российской спецоперации. Ранее американская газета The New Yourk Times писала, что 20 из 30 стран НАТО почти исчерпали все свои запасы военного вооружения.

Североатлантический альянс сразу после объявления спецоперации на Украине задействовал свой оборонный план. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. НАТО приступила к активации оборонного плана 24 февраля частью этой системы стало расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе (SACEUR) по вопросам, связанным с переброской сил альянса. Об этом рассказал Йенс Столтенберг в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте Пентагона. По его словам, страны-участницы политического блока направили значительный воинский контингент в Черноморский регион еще до начала спецоперации. «Но теперь он [главнокомандующий] может по собственному усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым», — отметил дипломат. В ходе своего выступления Столтенберг также заявлял, что для достижения мира на Украине нужно постоянно поставлять новое вооружение для ВСУ. НАТО и другие западные страны поставляют Киеву оружие и оказывают финансовую помощь после начала российской спецоперации. Ранее американская газета The New Yourk Times писала, что 20 из 30 стран НАТО почти исчерпали все свои запасы военного вооружения.