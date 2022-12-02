Президент Путин: «Росатом» укрепил ядерный щит России

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, росатом
Успехи корпорации «Росатом» позволили РФ быть среди мировых лидеров в атомной энергетике, заявил Владимир Путин Фото:

Большой вклад в развитие укрепления ядерного щита России вносит корпорация «Росатом». Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 15-летия государственной корпорации «Росатом».

«Она объединила профильные предприятия и научные школы. Тем самым вывела на новый уровень атомные исследования и практические разработки, содействовала укреплению ядерного щита и в целом обороноспособности России», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Работа «Росатома» помогла осуществить крупные проекты по развитию безопасной, надежной и доступной атомной энергетики. Также корпорация обеспечила новые возможности для социально-экономического роста и повышения качества жизни граждан России.

Владимир Путин выразил благодарность сотрудником корпорации «Росатом» и поздравил их с 15-летием. Он отметил, что создание корпорации было жизненно важным решением для атомной отрасли. «Коллектив „Росатома“ эффективно и последовательно решал поставленные задачи и добивался серьезных и значимых результатов для всей России», — отметил Путин. Он добавил, что успехи корпорации позволили РФ быть среди мировых лидеров в атомной энергетике.

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Большой вклад в развитие укрепления ядерного щита России вносит корпорация «Росатом». Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 15-летия государственной корпорации «Росатом». «Она объединила профильные предприятия и научные школы. Тем самым вывела на новый уровень атомные исследования и практические разработки, содействовала укреплению ядерного щита и в целом обороноспособности России», — приводятся слова Путина на сайте Кремля. Работа «Росатома» помогла осуществить крупные проекты по развитию безопасной, надежной и доступной атомной энергетики. Также корпорация обеспечила новые возможности для социально-экономического роста и повышения качества жизни граждан России. Владимир Путин выразил благодарность сотрудником корпорации «Росатом» и поздравил их с 15-летием. Он отметил, что создание корпорации было жизненно важным решением для атомной отрасли. «Коллектив „Росатома“ эффективно и последовательно решал поставленные задачи и добивался серьезных и значимых результатов для всей России», — отметил Путин. Он добавил, что успехи корпорации позволили РФ быть среди мировых лидеров в атомной энергетике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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