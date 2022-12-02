Президент Путин: «Росатом» укрепил ядерный щит России

02 декабря 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Успехи корпорации «Росатом» позволили РФ быть среди мировых лидеров в атомной энергетике, заявил Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Большой вклад в развитие укрепления ядерного щита России вносит корпорация «Росатом». Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 15-летия государственной корпорации «Росатом». «Она объединила профильные предприятия и научные школы. Тем самым вывела на новый уровень атомные исследования и практические разработки, содействовала укреплению ядерного щита и в целом обороноспособности России», — приводятся слова Путина на сайте Кремля . Работа «Росатома» помогла осуществить крупные проекты по развитию безопасной, надежной и доступной атомной энергетики. Также корпорация обеспечила новые возможности для социально-экономического роста и повышения качества жизни граждан России. Владимир Путин выразил благодарность сотрудником корпорации «Росатом» и поздравил их с 15-летием. Он отметил, что создание корпорации было жизненно важным решением для атомной отрасли. «Коллектив „Росатома“ эффективно и последовательно решал поставленные задачи и добивался серьезных и значимых результатов для всей России», — отметил Путин. Он добавил, что успехи корпорации позволили РФ быть среди мировых лидеров в атомной энергетике.

Большой вклад в развитие укрепления ядерного щита России вносит корпорация «Росатом». Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 15-летия государственной корпорации «Росатом». «Она объединила профильные предприятия и научные школы. Тем самым вывела на новый уровень атомные исследования и практические разработки, содействовала укреплению ядерного щита и в целом обороноспособности России», — приводятся слова Путина на сайте Кремля. Работа «Росатома» помогла осуществить крупные проекты по развитию безопасной, надежной и доступной атомной энергетики. Также корпорация обеспечила новые возможности для социально-экономического роста и повышения качества жизни граждан России. Владимир Путин выразил благодарность сотрудником корпорации «Росатом» и поздравил их с 15-летием. Он отметил, что создание корпорации было жизненно важным решением для атомной отрасли. «Коллектив „Росатома“ эффективно и последовательно решал поставленные задачи и добивался серьезных и значимых результатов для всей России», — отметил Путин. Он добавил, что успехи корпорации позволили РФ быть среди мировых лидеров в атомной энергетике.