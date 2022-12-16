Депутат Госдумы раскрыл, кто из артистов получает гонорар в зоне СВО

Депутат ГД Драпеко: за концерты в зоне СВО деньги получают только военные артисты

17 декабря 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Гражданские актеры и музыканты дают концерты в зоне СВО на добровольных началах, заявила Елена Драпеко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артисты от Министерства обороны России, которые дают концерты в зоне специальной военной операции на Украине, получают за это жалование, так как являются военнослужащими. Актеры и музыканты от творческих союзов РФ работают в зоне СВО на добровольных началах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «У нас есть агитбригады, которые ездят в зону СВО от Министерства обороны РФ. Они сформированы из тех, кто служит в военных ансамблях, оркестрах, театрах при ведомстве. Это Ансамбль Александрова, Центральный Дом Российской Армии, Театр Советской Армии. Они все военнослужащие. Они естественно получают жалование. Как военные. А есть те, кто ездит от творческих союзов. Эти артисты гонорары не получают. Все ездят бесплатно. Иногда даже на своих машинах. И во время Великой Отечественной войны агитбригады, которые дали на фронте сотни тысяч концертов, тоже ничего не получали. Это добровольная помощь армии», — подчеркнула Елена Драпеко. Депутат Госдумы добавила, что 16 декабря с новогодней программой концертная бригада из Санкт-Петербурга направилась в Луганск (ЛНР). «Сегодня из Петербурга отправилась бригада. Будут выступать перед Луганской народной милицией, перед солдатами, перед детьми и семьями. Везут новогодние музыкальные программы — там Дедушка Мороз, старуха Шапокляк, баба Яга. То есть небольшой спектакль для детишек и взрослый праздничный новогодний концерт для солдат. Также везем гуманитарную помощь и новогодние подарки для солдат», — отметила Драпеко. По словам собеседника, сейчас попасть на фронт артистам сложно, нужно специальное разрешение. «28 декабря у нас будет встреча с новым замминистра обороны РФ, который курирует, в том числе, и культуру. Я надеюсь, что мы договоримся о сотрудничестве. Так как, чтобы попасть на фронт, нужно разрешение Министерства обороны РФ. Ранее это происходило так, как я ездила: самолетом с военного аэродрома, далее сажают в машины и везут. Нас сопровождают военные и старший, который отвечает за нашу группу. В его задачу входит организовать воинские части, залы, где мы выступаем. Если их не было, то мы работали и на взлетной полосе аэродрома, и между танками, и в госпиталях на фронтовой полосе. Как мы договоримся сейчас, по новой системе, пока не знаю. Сейчас в воинских частях на фронте работают люди, которые должны организовывать эту культурно-массовую работу», — объяснила Драпеко. Ранее в зону СВО отправился артист Свердловского академического театра драмы Александр Хвостов. Он выступит перед бойцами в Крыму и в Херсонской области. Перед бойцами в зоне СВО выступали депутаты Госдумы — певец Денис Майданов, актер Дмитрий Певцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Артисты от Министерства обороны России, которые дают концерты в зоне специальной военной операции на Украине, получают за это жалование, так как являются военнослужащими. Актеры и музыканты от творческих союзов РФ работают в зоне СВО на добровольных началах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «У нас есть агитбригады, которые ездят в зону СВО от Министерства обороны РФ. Они сформированы из тех, кто служит в военных ансамблях, оркестрах, театрах при ведомстве. Это Ансамбль Александрова, Центральный Дом Российской Армии, Театр Советской Армии. Они все военнослужащие. Они естественно получают жалование. Как военные. А есть те, кто ездит от творческих союзов. Эти артисты гонорары не получают. Все ездят бесплатно. Иногда даже на своих машинах. И во время Великой Отечественной войны агитбригады, которые дали на фронте сотни тысяч концертов, тоже ничего не получали. Это добровольная помощь армии», — подчеркнула Елена Драпеко. Депутат Госдумы добавила, что 16 декабря с новогодней программой концертная бригада из Санкт-Петербурга направилась в Луганск (ЛНР). «Сегодня из Петербурга отправилась бригада. Будут выступать перед Луганской народной милицией, перед солдатами, перед детьми и семьями. Везут новогодние музыкальные программы — там Дедушка Мороз, старуха Шапокляк, баба Яга. То есть небольшой спектакль для детишек и взрослый праздничный новогодний концерт для солдат. Также везем гуманитарную помощь и новогодние подарки для солдат», — отметила Драпеко. По словам собеседника, сейчас попасть на фронт артистам сложно, нужно специальное разрешение. «28 декабря у нас будет встреча с новым замминистра обороны РФ, который курирует, в том числе, и культуру. Я надеюсь, что мы договоримся о сотрудничестве. Так как, чтобы попасть на фронт, нужно разрешение Министерства обороны РФ. Ранее это происходило так, как я ездила: самолетом с военного аэродрома, далее сажают в машины и везут. Нас сопровождают военные и старший, который отвечает за нашу группу. В его задачу входит организовать воинские части, залы, где мы выступаем. Если их не было, то мы работали и на взлетной полосе аэродрома, и между танками, и в госпиталях на фронтовой полосе. Как мы договоримся сейчас, по новой системе, пока не знаю. Сейчас в воинских частях на фронте работают люди, которые должны организовывать эту культурно-массовую работу», — объяснила Драпеко. Ранее в зону СВО отправился артист Свердловского академического театра драмы Александр Хвостов. Он выступит перед бойцами в Крыму и в Херсонской области. Перед бойцами в зоне СВО выступали депутаты Госдумы — певец Денис Майданов, актер Дмитрий Певцов.