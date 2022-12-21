В МИД РФ раскрыли валютную стратегию России и Индии

МИД РФ: Индия и Россия уходят от евро и доллара в торговле

Отход от доллара является принципиальным, заявили в МИД РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия и Индия отказываются от евро и доллара в торговле в пользу национальных валют. Об этом сообщил директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — сказал Кабулов в интервью РИА Новости. Он отметил, что для полноценного перехода нужно окончательно решить вопрос дисбаланса в торговых взаимоотношениях, так как Индия в пять раз больше покупает товара, чем продает.

Летом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что в будущем страны БРИКС, куда также входит Индия, создадут единую валюту. По его словам, это будет лучшей защитой от «протухающего евро». По словам российского посла в Индии Дениса Алипова, товарооборот между странами беспрецедентно растет, передает «Национальная служба новостей». При этом в США выразили обеспокоенность из-за торговых связей двух государств, так как это ставит под вопрос роль Индии в качестве партнера Вашингтона, сообщает RT.