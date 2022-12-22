МИД КНДР уличило США в подготовке к «кровавой трагедии»

МИД КНДР США совершают преступления, отправляя оружие на Украину

23 декабря 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

МИД КНДР обвинило США в преступных поставках оружия на Украину Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти США совершают преступления, занимаясь поставками оружия на Украину. Такого мнения придерживаются представители МИД КНДР. «Поставки США оружия на Украину преступны, Вашингтон породил тем самым кровавую трагедию», — об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя МИД Народной Республики. «Международное сообщество, прежде чем прислушиваться к беспочвенной „версии об оружейных сделках“ между КНДР и РФ, которую фабрикует ряд нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране», — приводит слова представителя МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с заявлением, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки. Об этом также написали журналисты агентства Reuters. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин доложил, что эта информация является недостоверной. Кроме того, один из представителей министерства иностранных дел Северной Кореи выступил с заявлением, что КНДР не занимается поставками оружия в Россию. При этом о том, что США поставляет оружие на Украину уже давно известно. Так, ранее Конгресс США сообщал о намерении отправить Украине 47 млрд долларов в 2023 году. В пакет помощи украинской стороне включена и поставка вооружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти США совершают преступления, занимаясь поставками оружия на Украину. Такого мнения придерживаются представители МИД КНДР. «Поставки США оружия на Украину преступны, Вашингтон породил тем самым кровавую трагедию», — об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя МИД Народной Республики. «Международное сообщество, прежде чем прислушиваться к беспочвенной „версии об оружейных сделках“ между КНДР и РФ, которую фабрикует ряд нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране», — приводит слова представителя МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с заявлением, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки. Об этом также написали журналисты агентства Reuters. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин доложил, что эта информация является недостоверной. Кроме того, один из представителей министерства иностранных дел Северной Кореи выступил с заявлением, что КНДР не занимается поставками оружия в Россию. При этом о том, что США поставляет оружие на Украину уже давно известно. Так, ранее Конгресс США сообщал о намерении отправить Украине 47 млрд долларов в 2023 году. В пакет помощи украинской стороне включена и поставка вооружения.