22 декабря 2022

КНДР опровергла информацию о поставках оружия в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
В МИД КНДР назвали информацию клеветой Фото:

Северная Корея опровергла информацию о поставках оружия в Россию, назвав это клеветой. Об этом заявил один из представителей министерства иностранных дел Северной Кореи.

«Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагала оружие России, является самым абсурдным отвлекающим маневром, который не заслуживает каких-либо комментариев или толкований», — заявил чиновник в англоязычном заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Информацию опубликовало крупное южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки. Об этом также написали журналисты агентства Reuters. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин доложил, что эта информация является недостоверной.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Северная Корея опровергла информацию о поставках оружия в Россию, назвав это клеветой. Об этом заявил один из представителей министерства иностранных дел Северной Кореи. «Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагала оружие России, является самым абсурдным отвлекающим маневром, который не заслуживает каких-либо комментариев или толкований», — заявил чиновник в англоязычном заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Информацию опубликовало крупное южнокорейское информационное агентство Yonhap. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки. Об этом также написали журналисты агентства Reuters. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин доложил, что эта информация является недостоверной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...