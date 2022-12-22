КНДР опровергла информацию о поставках оружия в Россию 23 декабря 2022 в 03:37 Размер текста - 17 + В МИД КНДР назвали информацию клеветой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Северная Корея опровергла информацию о поставках оружия в Россию, назвав это клеветой. Об этом заявил один из представителей министерства иностранных дел Северной Кореи. «Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагала оружие России, является самым абсурдным отвлекающим маневром, который не заслуживает каких-либо комментариев или толкований», — заявил чиновник в англоязычном заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Информацию опубликовало крупное южнокорейское информационное агентство Yonhap . Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки. Об этом также написали журналисты агентства Reuters. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин доложил, что эта информация является недостоверной. Северная Корея опровергла информацию о поставках оружия в Россию, назвав это клеветой. Об этом заявил один из представителей министерства иностранных дел Северной Кореи. «Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагала оружие России, является самым абсурдным отвлекающим маневром, который не заслуживает каких-либо комментариев или толкований», — заявил чиновник в англоязычном заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Информацию опубликовало крупное южнокорейское информационное агентство Yonhap. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки. Об этом также написали журналисты агентства Reuters. Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин доложил, что эта информация является недостоверной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям