Зеленский: армия РФ бросит все силы, чтобы изменить ситуацию на Украине

Власти России сделают все, чтобы изменить нынешнюю ситуацию на Украине. Такую уверенность выразил президент Украины Владимир Зеленский.
«Только что говорил с премьер-министром Канады и это четвертый международный разговор за сегодня. […] Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все силы […] на то, чтобы […] перевернуть ситуацию [на Украине]», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он предупредил, что армия Украины готовится сорвать «российский сценарий».
В конце декабря глава Украины пожаловался на тяжелую обстановку на фронте, в том числе в Бахмуте (Артемовске, — прим. URA.RU), Кременной и других направлениях на Донбассе. По его словам, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ.
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Власти России сделают все, чтобы изменить нынешнюю ситуацию на Украине. Такую уверенность выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Только что говорил с премьер-министром Канады и это четвертый международный разговор за сегодня. […] Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все силы […] на то, чтобы […] перевернуть ситуацию [на Украине]», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он предупредил, что армия Украины готовится сорвать «российский сценарий». В конце декабря глава Украины пожаловался на тяжелую обстановку на фронте, в том числе в Бахмуте (Артемовске, — прим. URA.RU), Кременной и других направлениях на Донбассе. По его словам, российские войска бросили все силы на борьбу с ВСУ.