Сын Силуанова стал главой департамента в «Аэрофлоте»

02 февраля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

В «Аэрофлоте» создали новый департамент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сын министра финансов РФ Антона Силуанова Алексей возглавил новый департамент регионального развития в «Аэрофлоте». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании. «В „Аэрофлоте“ создан новый департамент регионального развития», — пишет издание. Его директором назначен Алексей Силуанов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота». Ответ ожидается.

Сын министра финансов РФ Антона Силуанова Алексей возглавил новый департамент регионального развития в «Аэрофлоте». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании. «В „Аэрофлоте“ создан новый департамент регионального развития», — пишет издание. Его директором назначен Алексей Силуанов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота». Ответ ожидается.