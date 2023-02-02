Сын Силуанова стал главой департамента в «Аэрофлоте»

В «Аэрофлоте» создали новый департамент
Сын министра финансов РФ Антона Силуанова Алексей возглавил новый департамент регионального развития в «Аэрофлоте». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.
«В „Аэрофлоте“ создан новый департамент регионального развития», — пишет издание. Его директором назначен Алексей Силуанов.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота». Ответ ожидается.
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