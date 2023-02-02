Сын Силуанова стал главой департамента в «Аэрофлоте»

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, ливрея добролет
В «Аэрофлоте» создали новый департамент Фото:

Сын министра финансов РФ Антона Силуанова Алексей возглавил новый департамент регионального развития в «Аэрофлоте». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

«В „Аэрофлоте“ создан новый департамент регионального развития», — пишет издание. Его директором назначен Алексей Силуанов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота». Ответ ожидается.

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Сын министра финансов РФ Антона Силуанова Алексей возглавил новый департамент регионального развития в «Аэрофлоте». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании. «В „Аэрофлоте“ создан новый департамент регионального развития», — пишет издание. Его директором назначен Алексей Силуанов. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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