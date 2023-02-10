Лавров предупредил о самом опасном десятилетии со времен Второй мировой войны

10 февраля 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Россия подошла к важному историческому рубежу, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия подошла к самому важному историческому десятилетию со времен Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечая, что этот период будет опасным, непредсказуемым, но важным. «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и, вместе с тем, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — рассказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В январе в ряде стран было объявлено о передаче Украине танков. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что страна получит 321 танк от своих партнеров. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что поставки танков на Украину увеличивают влияние НАТО в регионе. Он отметил, что для обслуживания этой техники потребуется участие специалистов из альянса, сообщает издание «Ридус».

Россия подошла к самому важному историческому десятилетию со времен Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечая, что этот период будет опасным, непредсказуемым, но важным. «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и, вместе с тем, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — рассказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. В январе в ряде стран было объявлено о передаче Украине танков. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что страна получит 321 танк от своих партнеров. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что поставки танков на Украину увеличивают влияние НАТО в регионе. Он отметил, что для обслуживания этой техники потребуется участие специалистов из альянса, сообщает издание «Ридус».