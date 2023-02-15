Россия создаст собственный движок для видеоигр за миллиард рублей

Российская технологическая корпорация VK начинает разработку игрового движка, которая потребует инвестиций в размере 1 млрд рублей на создание базовой версии. Об этом рассказал генеральный директор компании Владимир Кириенко.
«Мы запускаем разработку игрового движка», — передает слова Кириенко РИА Новости. Он отметил, что разработка базовой версии проекта потребует инвестиций в размере 1 млрд рублей. Запуск бета-версии запланирован на 2024 год, заключил Кириенко.
Игровой движок — базовое программное обеспечение компьютерной игры. Он обеспечивает графическую визуализацию, звуковое сопровождение, перемещение внутриигровых персонажей, их действия, встроенные графические сцены, эффекты и прочее.
Ранее стало известно, что в России запустили частную сеть 4G, состоящую из российских комплектующих. Высокоскоростной стандарт передачи данных четвертого поколения позволяет поддерживать стабильную и оперативную работу обычных гаджетов и приложений.
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