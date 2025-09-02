Москалькова: пять россиян, находившихся на территории Украины, вернут домой

Пять россиян, находившихся на территории Украины, будут возвращены в Россию. Еще пятеро граждан отправятся к своим близким на Украину. Обмен произойдет на белорусско-украинской границе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Пять семей забирают близких из Украины, другие пятеро отправляются на Украину», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Омбудсмен уточнила, что 3 сентября в 12:00 в Доме прав человека состоится встреча российских и украинских граждан, которые в ближайшее время воссоединятся с родными. Всего речь идет о десяти человек с разными судьбами, но схожей историей разлуки. После встречи в Москве обе группы отправятся на белорусско-украинскую границу.
Мероприятие пройдет при участии представителей Международного Комитета Красного Креста, а также белорусской стороны. Встреча состоится в Гомельской области Республики Беларусь 4 сентября в 14:00.
Ранее в Минске состоялись переговоры между представителями России и Украины, посвященные вопросам возврата пленных. При содействии белорусской стороны прошла встреча с представителем Офиса омбудсмена Верховной Рады Украины. В ходе диалога были рассмотрены темы, связанные с воссоединением семей и возможностью посещения пленных.
