Раскрыт масштаб падения продаж новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России за январь-август 2025 года снизились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).

«Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-августе 2025 года снизились на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — информацию ведомства передает РИА «Новости». Уточняется, что в августе текущего года падение составило 17% в годовом выражении.

В Министерстве промышленности и торговли отметили, что с января по август 2025 года было продано 768,2 тысячи новых легковых автомобилей, из которых 121,6 тысячи пришлись на август. В ведомстве пояснили, что сокращение продаж связано с изменением рыночной конъюнктуры и структурными трансформациями в автомобильной отрасли. 

Если учитывать общие продажи новых транспортных средств в РФ, то они упали на 25% в годовом выражении, в августе текущего года — на 21%. В эту категорию входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы, грузовые автомобили до трех лет. При этом рынок новых автомобилей отечественного производства в России достиг 483 253 единиц.

