Зам Лаврова назвал позитивный момент в отношениях США и РФ

Обмен заключенными, прошедший между Россией и США является позитивным моментом в дипломатических отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Ничего, кроме обмена заключенными по резонансным гуманитарным случаям — о них много писалось и говорилось, <…> — ничего позитивного, кроме этого, в наших отношениях [с США], к сожалению, не могу упомянуть», — отметил Сергей Рябков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Также он отметил, что отношения между США и Россией находятся в крайне низкой точке. Он не может назвать сроков выхода из такой ситуации.
Ранее URA.RU рассказало, что между США и Россией состоялся обмен российского гражданина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Рябков сообщил, что Россия продолжит обсуждать реализацию подобной практики с представителями США.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!