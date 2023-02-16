Зам Лаврова назвал позитивный момент в отношениях США и РФ Сергей Рябков: обмен заключенными между РФ и США можно считать позитивным моментом 17 февраля 2023 в 02:11 Размер текста - 17 + Сергей Рябков назвал обмен заключенными между РФ и США позитивным моментом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обмен заключенными, прошедший между Россией и США является позитивным моментом в дипломатических отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. «Ничего, кроме обмена заключенными по резонансным гуманитарным случаям — о них много писалось и говорилось, <…> — ничего позитивного, кроме этого, в наших отношениях [с США], к сожалению, не могу упомянуть», — отметил Сергей Рябков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Также он отметил, что отношения между США и Россией находятся в крайне низкой точке. Он не может назвать сроков выхода из такой ситуации. Ранее URA.RU рассказало, что между США и Россией состоялся обмен российского гражданина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Рябков сообщил, что Россия продолжит обсуждать реализацию подобной практики с представителями США. Обмен заключенными, прошедший между Россией и США является позитивным моментом в дипломатических отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. «Ничего, кроме обмена заключенными по резонансным гуманитарным случаям — о них много писалось и говорилось, <…> — ничего позитивного, кроме этого, в наших отношениях [с США], к сожалению, не могу упомянуть», — отметил Сергей Рябков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Также он отметил, что отношения между США и Россией находятся в крайне низкой точке. Он не может назвать сроков выхода из такой ситуации. Ранее URA.RU рассказало, что между США и Россией состоялся обмен российского гражданина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Рябков сообщил, что Россия продолжит обсуждать реализацию подобной практики с представителями США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям